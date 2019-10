“Manette agli evasori” | lo slogan per non riformare il sistema fiscale

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 29 ottobre 2019) Con il decretocollegato alla manovra di bilancio 2020, è stato previsto un inasprimento del regime sanzionatorio per i reati tributari. Inasprimento che si muove sotto quattro direttrici: pene più alte, soglie di punibilità più basse, inserimento dei reati tributari tra i delitti presuppost

renatobrunetta : #DLFisco A me piace la moneta elettronica, perché forma efficiente di pagamento. Non mi piace che la si faccia pass… - matteosalvinimi : #Salvini: Le manette non risolvono il problema dell'evasione fiscale. La lotta agli evasori va accompagnata dal tag… - attipensa : @marattin Nello stesso modo in cui si arrabbiano quando parli di limitare il contante o delle manette agli evasori. Tutto torna. -