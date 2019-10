Internet | 50 anni fa la nascita della rete | dal primo collegamento fallito ai social

Perché all’uomo che ha “acceso” Internet 50 anni fa non piace com’è andata a finire : Leonard Kleinrock, uno dei padri di internet, nel suo nuovo laboratorio all’Ucla (crediti foto: Robyn Beck / AFP – Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) internet ha cambiato il mondo. Ormai è banale dirlo, ma è una rivoluzione iniziata cinquant’anni fa, esatti. Tra i tanti fenomeni epocali della storia umana, di questo conosciamo persino il minuto preciso in cui è iniziato: alle 22.30 del 29 ottobre 1969. In quell’istante è stato ...

Internet compie 50 anni - ma solo il 50% della popolazione è connessa : Internet compie 50 anni. Il 29 ottobre 1969 un giovane studente, Charley Kline, è al telefono con il laboratorio informatico dell'università di Stanford: li sta avvisando che dal dipartimento di informatica della UCLA di Los Angeles si stanno connettendo a una nuova rete sperimentale messa su dal Dipartimento della Difesa per inviare loro un messaggio. All'altro capo dell'apparecchio c'è Bill Duvall ed entrambi ...

Internet compie 50 anni : dall’invio di pochi bit ad una delle più grandi invenzioni dell’umanità : Martedì 29 ottobre Internet compie 50 anni: la prima trasmissione dati tra due computer avvenne alle 22:30 del 29 ottobre 1969 tra il laboratorio di Leonard Kleinrock a Los Angeles (Ucla), e lo Stanford Research Institute, a 350 miglia di distanza. L’invio di quei pochi bit di informazioni attraverso la rete Arpanet – da cui si è poi originata Internet – ha dato vita ad una delle più grandi invenzioni dell’umanità. A far decollare Internet è ...

Internet compie 50 anni : fra alti e bassi c’è ancora tanto lavoro da fare : Il 29 ottobre 1969 due computer scambiavano un pacchetto dati dando di fatto inizio ad Internet che oggi compie cinquant'anni L'articolo Internet compie 50 anni: fra alti e bassi c’è ancora tanto lavoro da fare proviene da TuttoAndroid.

Internet compie cinquant'anni. E non fu pensata per la guerra : Internet è un meraviglioso esempio di collaborazione tra militari, hacker e accademici. Oggi è la piattaforma di comunicazione che connette il mondo. Ma era stata pensata per una biblioteca universale, l'Intergalactic Computer Network

I primi 50 anni di Internet : il CNR racconta passato - presente e futuro della Rete : Il prossimo martedì 29 ottobre Internet compie 50 anni: per celebrarlo, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l’Università di Pisa, in collaborazione con ricercatori del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, organizzano a Roma – presso la sede centrale del Cnr, p.le Aldo Moro 7, inizio ore 10 – un evento scientifico-divulgativo dedicato ai pionieri della Rete e al futuro della ricerca scientifica in questo settore. ...

Perché il 29 ottobre Internet festeggia 50 anni : internet (Credit: Getty Imeges) Tra pochi giorni, il 29 ottobre, internet compie 50 anni. Sebbene la nascita del world wide web propriamente detto è di vent’anni più tardi, il 12 marzo 1989, quando Tim Berners-Lee presentò una proposta di ricerca sui sistemi di gestione delle informazioni, una tappa fondamentale dello sviluppo della rete si colloca nel 1969, anno dello sbarco sulla Luna. Il 29 ottobre 1969 viene trasmesso il primo ...