Fratelli d’Italia organizza una cena su Mussolini nel luogo di un eccidio nazista

Fratelli d’Italia organizza una cena a tema Mussolini nel luogo di un eccidio nazista : Ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, Fratelli d'Italia ha organizzato una cena di nostalgici per celebrare la Marcia su Roma. All'iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. A pochi chilometri di distanza nel marzo del 1944 nazisti e fascisti trucidarono 42 persone, compresa una bambina di 11 mesi che venne bruciata viva davanti alla madre.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

Elezioni Umbria - vince Donatella Tesei : esultano Lega - Forza Italia e Fratelli D’Italia : Dopo cinquant'anni di governi di sinistra, nell'Umbria rossa ha vinto la candidata del centrodestra, Donatella Tesei. Da giorni ormai, Matteo Salvini dava per scontata la vittoria: secondo il leader leghista questo risultato rappresenterebbe il colpo finale al governo giallorosso. Definendo il voto in Umbria una "lezione di democrazia, che se la ricordano per i prossimi 50 anni", il leader leghista ha affermato: "A gennaio ...

Ultimi sondaggi politici elettorali oggi - la Lega sfonda il muro del 35% - profondo rosso per Pd e M5S - sale ancora Fratelli d’Italia - Italia Viva raggiunge Forza Italia : Una cavalcata pazzesca quella della Lega, che in poche settimane, ha recuperato tutto quello che aveva perso subito dopo la crisi di governo dello scorso agosto. La Lega, secondo gli Ultimi sondaggi pubblicati da Termometro Politico, nel giro di due mesi ha recuperato quasi il 5% delle intenzioni di voto.Il partito di Salvini si attesta al 35,2% delle intenzioni di voto. Una percentuale strabiliante quella della Lega che sembra non ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - miracolo piazza San Giovanni - la Lega vola - crescono Fratelli d’Italia e Forza Italia - malissimo Pd e M5S - sale anche Renzi : A “Quarta Repubblica” programma condotto da Nicola Porro i tecnici di Tecnè lo hanno chiamato “miracolo piazza San Giovanni”. La manifestazione di sabato a Roma ha portato beneficio a tutte le forze del centrodestra. In particolare sta crescendo in maniera esponenziale il gradimento degli Italiani su Salvini e sulla Lega . Il partito del Carroccio, nel giro di una settimana, si attesta , secondo tecnè, al 33% delle intenzioni di ...

Sondaggi elettorali Swg - in calo PD e M5S - crescono Lega e Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Swg, in calo PD e M5S, crescono Lega e Fratelli d’Italia È finita la già non travolgente luna di miele della maggioranza giallorossa con gli italiani? A vedere gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7 sembrerebbe proprio di sì. Tre partiti dei quattro che appoggiano il Conte bis risultano in calo, in particolare i due principali azionisti, PD e Movimento 5 Stelle. Solo Italia Viva di Matteo Renzi gode ...

Ultimi sondaggi politici - la Lega sale ancora - caduta libera per il Pd e M5S - Fratelli d’Italia supera Forza Italia - Renzi al 5 - 2% : Gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 a Piazzapulita mettono ancora in risalto che la Lega, dopo una battuta d’arresto dovuta alla crisi d’agosto e all’uscita dal governo gialloverde, ha ripreso inesorabilmente a salire. I numeri parlano chiaro, Salvini, come dimostrato anche alla manifestazione che si è svolta sabato pomeriggio a Roma, è il leader assoluto del centrodestra incoronato dagli stessi suoi alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia ...

Sondaggi - la settimana della manovra premia l’opposizione : la Lega guadagna un punto - Fratelli d’Italia mezzo. Pd e M5s in affanno : Nella settimana delle liti in maggioranza sulla manovra finanziaria a riprendere quota è il principale partito d’opposizione. Secondo il Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 è la Lega a registrare l’aumento più sensibile negli ultimi sette giorni, di quasi un punto, raggiungendo e superando di nuovo quota 33 per cento che tradotto è un elettore su 3 tra coloro che già oggi hanno intenzione di presentarsi alle urne con le idee ...

Forza Italia scioglie i dubbi : in piazza contro il governo il 19 ottobre con Lega e Fratelli d’Italia : Il centrodestra ritrova l’unità anche in piazza. Forza Italia aderirà alla manifestazione contro il governo del 19 ottobre, a piazza San Giovanni a Roma. A dare il via libera definitivo – dopo settimane di equilibrismi – è stato lo stesso Silvio Berlusconi con una nota in cui invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare. “La politica economica del governo, come emerge dalla nota economica del Def – ...

Sondaggi elettorali Index : sorridono solo Italia Viva e Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: sorridono solo Italia Viva e Fratelli d’Italia È il Movimento 5 Stelle la forza politica che perde più voti secondo gli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita il 10 di ottobre. I pentastellati, rispetto alla precedente rilevazione, vedono andare in fumo lo 0,6 calando quindi al 18,8%. Anche il principale alleato di governo, il Pd, continua a perdere colpi. Index sonda i dem ancora ...

Flashmob Fratelli d’Italia sotto Ambasciata Turca : Roma – Questa mattina, alle ore 11,30, Fratelli d’Italia terra’ un flash mob davanti all’Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma, in via Palestro 28. All’iniziativa partecipera’ il presidente Giorgia Meloni insieme ai parlamentari di FdI. L'articolo Flashmob Fratelli d’Italia sotto Ambasciata Turca proviene da RomaDailyNews.

Sondaggi politici - cala la Lega mentre continuano a crescere Italia Viva e Fratelli d’Italia : Gli ultimi Sondaggi politici confermano le tendenze delle ultime settimane: nonostante la Lega si riconfermi campione di consensi, il partito di Matteo Salvini perde uno 0,7%, mentre continuano a crescere Italia Viva di Matteo Renzi e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Perdono leggermente anche il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle, pur restando rispettivamente il secondo e il terzo partito dietro al Carroccio.Continua a leggere

Fratelli d’Italia - blitz sotto Figc : siamo contro sostituzione maglia Nazionale : Roma – Protesta di Fratelli d’Italia stamattina sotto la sede della Figc, a Roma, contro la decisione della Federazione di far scendere in campo la Nazionale nella gara di sabato contro la Grecia allo stadio Olimpico, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, in divisa verde, accantonando per un match la tradizionale maglia azzurra. “Come consigliere di Roma Capitale ho inteso oggi rappresentare la sorpresa e lo sconcerto di ...

Maglia verde Italia - accuse durissime da Mollicone (Fratelli d’Italia) : “Oltraggio a storia Nazionale” : “Hanno provato in ogni modo a giustificare la nuova Maglia verde della nazionale di calcio, ma per noi rimane solo un oltraggio alla gloriosa storia degli azzurri“. Sono le parole di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia. “Per giustificare un colore che nulla ha a che vedere con la nostra storia calcistica, hanno parlato di colore verde in onore dei giovani e hanno tentato di mettere dei ricami ...