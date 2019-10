Fonte : forzazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2019), con quasi 90 anni sulle spalle, conserva il proprio amore per la F1 e rientra nel club“interessati”. L’ex boss del Circus si è pronunciato su uno dei piloti in rampa di lancio, considerato da buona parteaddetti ai lavori uno dei campioni del mondo del futuro. Ci si riferisce al ferrarista, autore di sette pole position quest’anno, vincitore a Spa e a Monza e sul podio in nove circostanze. Un pilota di grande talento, ma peril 22enne nativo del Principatotroppi errori ed hatanto da imparare: “, ma hada imparare. Puoi puntare al successo solo se si conserva calma e sangue freddo. Vettel, dopo aver vissuto un momento difficile, sembra aver ritrovato la quadra e ora sta gareggiando ai suoi livelli“, ha dichiarato, in merito alla ...

OA_Sport : F1, Bernie Ecclestone su Charles Leclerc: “E’ molto bravo, ma commette ancora degli errori” - f1race_it : ???? #f1 #formula1 #onthisday #bestoftheday #accaddeoggi - Il #28ottobre 1930, nasce Bernard Ecclestone, oltre ad un… - augusto_555 : @ISonnadara @F1 ''''''''''''''''''''''BERNIE ECCLESTONE'''''''''''''''''''''' -