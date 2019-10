Uomini e Donne | è incinta! L’ex corteggiatrice mostra il pancino e dà il grande annuncio

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Capisci che la pancia cresce quando ti accorgi che porti la maglietta alla Homer Simpson”. Con queste parole endo il, la exdidà ai suoi follower la bella notizia: aspetta un bambino. Ventitre anni, ha incontrato il compagno e futuro papà poco dopo la fine dell’esperienza nello studio di Maria De Filippi, dove il pubblico l’ha conosciuta nella stagione 2017-2018. Ma in realtà quella che oggi ha annunciato di essere in dolce attesa era già apparsa in tv. A Detto Fatto per la precisione. La futura mamma in questione è Eleonora Fortini, romana classe 1996 che debuttò in televisione nel 2017, in un tutorial del programma oggi condotto dalla bella Bianca Guaccero. Dopo pochi mesi, poi, Eleonora è approdata aper corteggiare Mariano Catanzaro.Mariano, il tronista su cui poi quale arrivò una pesante segnalazione, alla fine scelse ...

MSF_ITALIA : L'attesa in mare prolungata e non necessaria per i 104 uomini, donne e bambini a bordo di #OceanViking deve finire!… - GassmanGassmann : 3.149 PERSONE Curde, uomini donne e bambini, massacrati in una guerra di cui nessuno parla più. Che tempi bui quell… - F_DUva : #Salvini e la #Lega continuano a sparare a zero su tutto e tutti. Ma capiscono che fa male alle Istituzioni e al Pa… -