Tony Colombo e Tina Rispoli | Massimo Giletti lancia una frecciata a Barbara D’Urso | “Chi

Chi è Agostino Iacovo - il manager di Tony Colombo e Fabrizio Corona vicino alla ‘ndrangheta : Chi è Agostino Iacovo, 40enne di Cetraro, in provincia di Cosenza, che compare nella prima puntata di "Camorra Entertainment" e noto non solo per essere a capo della Genesis Group, società che cura il management di Tony Colombo e Fabrizio Corona, ma anche per la sua vicinanza a uno dei boss della 'ndrangheta Franco Muto. Condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, risulta imputato anche ...

Nozze Tony Colombo - i whatsapp e gli sms che incastrano il fratello del sindaco de Magistris : Era consapevole che quella cosa lì, in piazza Plebiscito, tutto era tranne che un flash mob. E avrebbe speso il suo nome - con una telefonata via whatsapp alla segretaria del sindaco -,...

Nozze trash a Napoli - la verità di Tony Colombo : «Parlai con Claudio - il Comune sapeva» : Rieccoci al punto di partenza, come se nulla fosse cambiato da quel 25 marzo. Sono passati quasi sette mesi, Tony Colombo, e il suo matrimonio è ancora sulle prime pagine dei...

Otto indagati a Napoli per le 'Nozze trash' del neomelodico Tony Colombo : Sono almeno Otto le persone indagate per il concerto-flash mod andato in scena lo scorso 25 marzo in piazza del Plebiscito a Napoli, e tra queste il fratello del sindaco De Magistris, Claudio, imprenditore del settore spettacolo. Tre giorni prima del matrimonio, che scatenò polemiche per il corteo che paralizzò il traffico, creò scalpore l'evento che l'entourage di Tony Colombo, artista nato a Palermo, riuscì a organizzare grazie alle ...

Pomeriggio 5 - Tony Colombo e il clamoroso sfogo : "Certe cose non le posso dire" - chi trema? : In studio a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ecco Tony Colombo con la moglie Tina Rispoli. I due, nel salottino di Canale 5, hanno commentato gli ultimi sviluppi dell'indagine relativa alle loro nozze, che ha portato ben nove persone ad essere iscritte nel registro degli indagati, compreso il fratell

Tony Colombo E TINA RISPOLI/ 'Sono indagato - sto pagando errori che non ho commesso' : L'inchiesta sulle nozze di TONY COLOMBO e TINA RISPOLI hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati del fratello del sindaco De Magistris.

Napoli - matrimonio tra il neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli : indagato il fratello del sindaco De Magistris insieme ad altri 8 : Sulle nozze con tanto di giocolieri, parate e una carrozza bianca trainata dai cavalli, celebrate il 25 marzo 2019 tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss degli scissionisti di Secondigliano Gaetano Marino, ucciso a Terracina il 23 agosto 2012, è stata aperta un’inchiesta. Fra i 9 indagati non solo lo sposo, ma anche Claudio de Magistris, fratello del sindaco di Napoli. Al centro dell’inchiesta anche il flash mob ...

Nozze trash tra Tony Colombo e Tina Rispoli - il sindaco de Magistris : «È tutto surreale - io estraneo e danneggiato» : «In questa vicenda surreale sono estraneo e danneggiato. Sono convinto che gli indagati evidenzieranno la correttezza del loro operato a dimostrazione della trasparenza e della...

Nozze trash tra Tony Colombo e Tina Rispoli - maxi inchiesta a NapolI : indagato il fratello del sindaco de Magistris : Sono in tutto nove gli indagati per il caso del flash mob organizzato dal neomelodico Tony Colombo lo scorso 25 marzo, in piazza del Plebiscito in occasione delle sue Nozze. Con Colombo sono...

Palermo : Questore vieta concerto Tony Colombo - il neomelodico 'Sono amareggiato' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Il Questore di Palermo ha vietato il concerto del cantante neomelodico Tony Colombo che si sarebbe dovuto tenere ieri sera a Palermo, in via Mendola, nei pressi della stazione centrale. A darne notizia è stato lo stesso artista su Facebook: "Volevo comunicarvi che mi h

Palermo - niente autorizzazione per il concerto di Tony Colombo : A Palermo salta il concerto del cantante neo melodico Tony Colombo, il cui matrimonio con la vedova di un boss, festeggiato nella piazza principale di Napoli e seguito da un corteo con carrozza...

Tony Colombo a Pomeriggio 5/ Nuove accuse dopo le nozze con Tina Rispoli : Tony Colombo torna ospite a Pomeriggio 5 dopo le nozze con Tina Rispoli. Stavolta dovrà difendere la sua musica dagli attacchi dell'ex sindaco