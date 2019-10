Premio Life Science Excellence a tre progetti Medtronic

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019)si è aggiudicata per tre/Innovazioni il titolo di the “Best of 2019″tra iAward 2019. In particolare, Best Innovative Device Technology of the Year 2019 per CardioInsight, Il sistema di mappaggio non invasivo 3D del cuore. Un nuovo sistema totalmente non invasivo per la dia­gnosi delle aritmie. Best Patient Advocacy Program 2019 nell’area Cardiologia per il Progetto Tavi è Vita, una campagna di sensibilizzazione sulla stenosi aortica e sulla TAVI per favorire l’accesso alla terapia più appropriata, ai pazienti con stenosi aortica severa e aumentare la conoscenza sulla Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation, impianto transcatetere di valvola aortica), un intervento mininvasivo che può salvare la vita a pazienti complessi e con comorbidità. Best Patient Advocacy Program 2019 nell’area Uro – Ginecologia ...

cercasicasait : Lo Storto di City Life si aggiudica un premio di architettura: Altissimo, storto (per via del suo andamento tortile… - premio_el : Il buio mi spaventa. Perdere le persone di più. #people #love #photography #life #portrait #art… - DREAMLIFEOnlus : ?? Dream Life Onlus • Antonio PROVITINA - Premio ARTISTA EMERGENTE 2020 ?? ANTONIO PROVITINA, showman e scrittore, p… -