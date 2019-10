Napoli | un altro passo falso | in campionato niente salto di qualità

Bargiggia duro : “Ancelotti altro che valore aggiunto per il Napoli - un’altro sarebbe già sulla graticola! ADL deve chiedergli che intenzioni ha…” : Bargiggia duro contro Ancelotti In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia, per parlare del momento del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Ancelotti ha vinto tanto, ha sempre presupposti importanti, ma deve vincere anche con la SPAL, non bisogna perdere con il Cagliari e pareggiare a Torino. – il giornalista ...

Napoli vittorioso col Salisburgo - contratto a Mertens ed altro a Radio Marte : Marrucco: non credo che il Napoli abbia bisogno di Ibrahimovic mentre il contratto di Mertens doveva essere rinnovato ieri, non oggi A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti giornalisti ed opinionisti per discutere della vittoria in Champions League in Austria del Napoli contro il Salisburgo, del contratto di Mertens, dell’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti e di altro. Questi i loro interventi riportati da ...

Napoli – Mertens e Ibrahimovic - operazioni banalmente collegate ed altro a Radio Marte : Laudisa: “Mertens e Ibrahimovic, le due operazioni sono banalmente collegate perché se Mertens dovesse cedere alle lusinghe cinesi a gennaio, salirebbero le quotazioni di Ibrahimovic al Napoli Napoli – Mertens Ibrahimovic – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del match che gli azzurri hanno vinto ieri contro il Salisburgo, di Mertens, Ibrahimovic ...

Napoli - Milik contro il Salisburgo? Caso Ghoulam e altro su Radio Marte : Fabio Mandarini: “Considerando l’importanza di Ghoulam, mi aspetto che oggi Ancelotti spieghi il motivo della sua esclusione Vari giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di alcuni aspetti riguardanti il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: SU Milik E SALISBURGO Napoli Dario Di Gennaro, giornalista: “Non credo che il Napoli darà continuità a Milik ...

Salisburgo Napoli - episodio De Ligt ed altro a Marte Sport Live : Alcuni opinionisti e giornalisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di Napoli – Salisburgo, dell’episodio De Ligt e di altro. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Mauro Bergonzi, ex arbitro: “Il pallone viene giocato maldestramente da De Ligt e finisce sul braccio in maniera fortuita. Sono d’accordo con Irrati, non è calcio di rigore assolutamente perché il regolamento dice che ...

Casting per due short film : uno da girare a Napoli e l'altro a Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per realizzare un cortometraggio della Babel Studios e dal titolo Sleep Paralysiss, da girare prossimamente a Napoli. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni di attori per uno short film dal titolo Tienimi, diretto dal regista Armando Di Lillo. Sleep Paralysiss Casting attualmente aperti da parte della Babel Studios per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Sleep Paralysiss. Le ...

Napoli - De Nicola : “Mi mancano gli azzurri - ma andrei anche altrove” : Napoli, De Nicola: “Mi mancano gli azzurri, ma andrei anche altrove” Napoli De Nicola| L’ex medico sociale della SSC Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Linea Calcio’, in onda su Canale 8: “Mi manca tanto l’ambiente Napoli, ero lì da 30 anni. Mi manca lo spogliatoio, ma anche l’adrenalina della partita vissuta dalla panchina che è più ...

Napoli - senti Ballardini : “Ancelotti il migliore - ma la Juventus è di un altro livello” : Napoli, senti Ballardini: “Ancelotti il migliore, ma la Juventus è di un altro livello” Davide Ballardi, ex allenatore del Genoa, ha parlato del cammino del Napoli in questo campionato ai microfoni di Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni. “Ancelotti penso sia l’allenatore italiano più bravo, il Napoli è una squadra che può competere per vincere il campionato, non credo che la rosa del Napoli sia sullo stesso livello di Inter ...

Un altro pari per il Napoli di Ancelotti : Lo 0-0 tra Torino e Napoli muove la classifica ma scontenta entrambe. La gara, valida per la settima giornata di

Fedele : “Altro che ‘Calcio champagne’! Il Napoli esprime un calcio gassosa…” : Fedele commenta le ultime prestazioni del Napoli Ultime calcio Napoli – Il procuratore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport per parlare delle ultime prestazioni degli azzurri: “In questo minestrone del Napoli e per questo modernismo di Ancelotti tutti i giocatori sono fuori ruolo. Mertens era un esterno e fargli fare la prima punta è stato un esperimento riuscito, ma non tutti i calciatori sono ...

Bomba d'acqua su Napoli - si fermano i treni della metropolitana : un altro stop alla linea 2 : Dalle ore 5,20 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della linea 2 della metropolitana di Napoli è sospesa per i danni dovuti al...

Mattino : Napoli-Liverpool in cifre. La Premier è un altro mondo : Tra amichevoli e gare ufficiali azzurri e reds si sono affrontati 6 volte in questo decennio e la gara è diventata quasi una “classica” europea. In dieci anni tante cose sono cambiate per le due società, come scrive oggi il Mattino. Nel lontano 2010 quando di incontrarono per la prima volta sul terreno di gioco entrambe venivano da periodo poco piacevoli ed avevano da poco cambiato proprietà. Quella prima sera finì 0-0, ma da allora per entrambe ...

Sacchi : «Altro che calmo - ad Ancelotti ribolle il sangue. Il Napoli stupirà» : La Gazzetta dello sport sbatte in prima pagina il duello Conte-Sarri. Aritmeticamente è corretto. Dopo due giornate Inter e Juventus sono in testa alla classifica a punteggio pieno (così come il Torino), e oggi giocano entrambe. A corredi di quest’apertura, il quotidiano ha intervistato Arrigo Sacchi che definisce Sarri «un esteta, gli piace il possesso, va a prendersi il dominio del campo col pressing». Mentre di Conte dice: è meno ...

Mertens : “Napoli? Tre cose mi piacciono soprattutto. In Italia fatico a vedermi altrove. E sul futuro…” : Mertens: “Napoli? Tre cose mi piacciono soprattutto. In Italia fatico a vedermi altrove. E sul futuro…”. Intervista al belga sulle pagine de ‘Il Corriere della Sera’ Cina o America, dove s’ immagina Mertens la prossima stagione?«Così lontano? No, è presto. Mi sento ancora bene fisicamente e voglio continuare a livelli alti in un campionato importante. Adesso sono concentrato sui prossimi otto mesi a ...