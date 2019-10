Meghan Markle | precipitano i consensi E con Kate Middleton è alla resa dei conti

Fonte : dilei

(Di lunedì 28 ottobre 2019)presto dovranno chiarire in pubblico come stanno le cose tra loro. Il 10 novembre dovranno infatti comparire insieme per la cerimonia della Remembrance Sunday, in ricordo dei militari morti durante i conflitti mondiali. Sarà la prima volta che le due cognate e i rispettivi mariti, Harry e William, si mostreranno allo stesso evento dopo le rivelazioni del Duca del Sussex sulle tensioni con il fratello nel documentario dell’ITV. L’ultima volta che le due coppie si sono viste insieme è stato al battesimo del piccolo Archie, lo scorso luglio. E allora già qualcuno commentava che Will eerano apparsi freddi e distaccati. Nonostante la bufera scatenata da Harry econ le loro dichiarazioni, il Palazzo insiste nel voler rispettare il protocollo e intende garantire che la Famiglia Reale si riunisca per l’evento toccante del prossimo ...

