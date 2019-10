Maxi truffa per Lucca Comics | case inesistenti in affitto

Sanità - Maxi -truffa a Udine : arrestate 8 persone : Otto arresti, perquisizioni, sequestri per un totale di dieci milioni di euro nell’ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Le Fiamme Gialle di Udine , coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato otto persone , tra cui un noto imprenditore friulano, Massimo Blasoni, fondatore e guida di Sereni ...

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato di Caserta ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, a carico di 13 persone.

Riuscivano a farsi accogliere in casa dalle loro vittime presentandosi come tecnici della società bresciana G.A.S srl per vendere dei semplici rilevatori di fumo, di bassa qualità e dal un prezzo decisamente sproporzionato rispetto al loro valore, spacciandoli come rilevatori di fughe di gas. È la maxi truffa smascherata a Milano da Polizia, Carabinieri e dalla Polizia locale – coordinati dal pool antitruffe della Procura di Milano – ...