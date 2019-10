Luigi' s Mansion 3 - recensione

Recensione Luigi Mansion 3 per Switch : torna il fratello di Mario per salvare i suoi amici : Essere il fratello di un noto personaggio non è facile; se quel fratello si chiama Super Mario ciò diventa ancora più difficile per un suo fratello di nome Luigi. Luigi Mansion 3 arriva su Nintendo Switch in prossimità delle festività di Halloween, il 31 ottobre, in un nuovo capitolo migliorato a livello grafico ma che non offre nulla di nuovo a livello di giocabilità. Uscito nel 2002 per Game Cube come gioco di lancio per la vecchia console ...

Il multiplayer di Luigi’s Mansion 3 per Switch si mostra in video : ecco come funziona : Con l'uscita di Luigi's Mansion 3 fissata ufficialmente al 31 ottobre 2019, tutti i possessori di un Nintendo Switch si preparano a vivere un Halloween davvero entusiasmante. Il fratello del più celebre Mario torna infatti protagonista nella saga che lo ha visto agire da solista fin dai tempi dell'indimenticabile GameCube, con un terzo capitolo pensato per sfruttare le caratteristiche della console ibrida del colosso di Kyoto. Si tratta, come i ...

Scopriamo il multiplayer di Luigi's Mansion 3 con un interessante filmato di gioco : Luigi's Mansion 3 sta per giungere nei negozi e Nintendo non ha perso tempo per mostrare al pubblico come sarà il comparto multiplayer del titolo.Come possiamo vedere, nel filmato di gioco pubblicato, abbiamo una panoramica delle sfide che dovremo affrontare e di come l'esperienza di gioco possa essere a tratti frenetica e decisamente movimentata.Le modalità competitive a disposizione del giocatore sono tre:Leggi altro...

Tetris 99 - in arrivo un crossover con Luigi's Mansion 3 : Il prossimo evento di Tetris 99 sarà un crossover di Halloween con Luigi's Mansion 3. Come i precedenti eventi, vi basterà giocare a Tetris 99 ed accumulare 100 punti dal 25 al 28 ottobre alle ore 9:00, orario italiano.In questo modo sbloccherete il tema di Luigi's Mansion 3: vi ricordiamo che i punti vengono accumulati velocemente giocando a Tetris 99 e classificandosi tra le prime posizioni. Tuttavia anche i giocatori occasionali non avranno ...

Luigi's Mansion 3 - diamo uno sguardo ad un nuovo video di gameplay che mostra alcune zone dell'hotel : Nintendo ha un grande asso nella manica che si traduce nell'attesissimo Luigi's Mansion 3, uno dei titoli di punta dell'anno che sta per arrivare sulla console ibrida Nintendo Switch e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo video di gameplay.Il filmato è una dimostrazione di due minuti e mezzo in cui ci vengono mostrati tutti i tipi di sfide e nemici che dovremo affrontare nel gioco. In questi spezzoni raggruppati in un unico video di ...

Luigi’s Mansion 3 festeggia Halloween su Switch con un nuovo video gameplay : Tra i videogiochi in uscita nel corso del mese di ottobre, Luigi's Mansion 3 è senza dubbio uno dei più promettenti. Impresa non facile, considerata la quantità e la qualità media dei titoli al debutto nelle ultime settimane, ma assolutamente alla portata della prossima esclusiva per Nintendo Switch realizzata dai ragazzi di Next Level Games sotto lo sguardo attento della "grande N". Questo perché il ritorno di Luigi sulla console ibrida è ...

Pokémon Spada e Scudo e Luigi's Mansion 3 in anteprima alla Milan Games Week 2019 : L'autunno meneghino inizia anche quest'anno nel segno della Milan Games Week powered by TIM, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 27 al 29 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti della nona edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima assoluta per le migliaia di appassionati, ...

Nintendo protagonista della Milan Games Week 2019 : in anteprima assoluta Luigi’s Mansion 3 - Pokémon Spada e Pokémon Scudo : L’autunno meneghino inizia anche quest’anno nel segno della Milan Games Week powered by TIM, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 27 al 29 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà uno dei protagonisti ...

Le modalità multiplayer di Luigi's Mansion 3 riceveranno dei DLC a pagamento dopo il lancio : Luigi's Mansion è generalmente vista come una serie focalizzata sul single player, ma per coloro che sono alla ricerca di un'esperienza multiplayer, Luigi's Mansion 3 avrà molto da offrire su questo fronte. Non solo arriverà con due modalità multiplayer - ScareScraper e ScreamPark - ma queste due modalità riceveranno anche DLC post-lancio a pagamento.Sulla pagina del gioco sul sito Web ufficiale di Nintendo, il publisher conferma: "DLC a ...

Luigi's Mansion 3 - prova : Senza troppi giri di parole: Luigi's Mansion 3 è uno dei giochi per Nintendo Switch, e forse non solo, più attesi di questa fine del 2019. La nuova esclusiva di Nintendo, infatti, sembra avere tutto: azione, fasi di esplorazione, puzzle e quel pizzico di ironia che non guasta mai.La formula inventata nel lontano 2001 ed espansa successivamente con Dark Moon trova finalmente il suo compimento sulla console ibrida della grande N. La struttura a ...