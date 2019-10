Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Non ci sono solo gli orrori di Cosa Nostra, ma anche le acrobazie della memoria, i ricordi che si accendono all’improvviso dopo anni di silenzi, persino le bugie. I professionisti dell’antimafia erano disposti a perdonare ogni colpa a Giovanni Brusca. Anche quelle commesse da collaboratore di giusti

mariamacina : RT @claudiocerasa: Il killer caro all’antimafia - Storia di Brusca. I suoi delitti non si contano, ma ai magistrati piace. E’ un pentito bu… - FaberBonucci : RT @claudiocerasa: Il killer caro all’antimafia - Storia di Brusca. I suoi delitti non si contano, ma ai magistrati piace. E’ un pentito bu… - claudiocerasa : Il killer caro all’antimafia - Storia di Brusca. I suoi delitti non si contano, ma ai magistrati piace. E’ un penti… -