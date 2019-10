Il Collegio 4 | Roberta Zacchero e Gianni Musella stanno insieme

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Galeotto fu Il4. Nel programma di Rai2, molto popolare presso il pubblico più social, sembra essere nata una storia d’amore tra due partecipanti, come hanno svelato loro stessi via social. I “Romeo e Giulietta” della quarta edizione sono gli alunni, due personaggi che gli spettatori hanno imparato a conoscere bene sin dalla prima puntata. La rivelazione arriva da una foto pubblicata su Instagram dae condivisa da(che sul social è “jenesy.js”), in cui i due fidanzatini si tengono mano nella mano, con tanto di cuoricino e dedica “Tu insegnami a volare”. Chi èMariaha 16 anni e vive a Torino. I suoi genitori l’hanno definita “una ragazza molto anarchica, la chiamiamo insurrezionalista. Ha una corazza che si è ...

GenovaOn : Il Collegio: Gianni Musella e Roberta Zacchero sono fidanzati - StraNotizie : Il Collegio: Gianni Musella e Roberta Zacchero sono fidanzati - infoitcultura : Chi è Roberta Maria Zacchero de Il Collegio 4? Eta, vita e Instagram -