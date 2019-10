Draghi a Lagarde | Tranquillo nel lasciare Bce nelle tue mani

Il sobrio addio di Mario Draghi : “La lascio in buone mani”. Lagarde : è un’eredità che esorta all’eccellenza : Le finestre dell'Eurotower non lasciano entrare molta luce nel nebbioso pomeriggio in cui Mario Draghi da' il suo addio formale agli uffici dai quali ha diretto per 8 anni la politica monetaria europea. Grigio e freddo il tempo fuori, sobrio il tono della cerimonia nel salone dentro al grattacielo dell'Ostend. Centinaia di composti colleghi ed ex colleghi hanno salutato l'ultimo discorso del presidente con una breve standing ovation che si e' ...

Bce - Lagarde saluta Mario Draghi e cita la canzone “Anthem” di Leonard Cohen : “Visto che entrambi amiamo la musica…” : “Caro Mario, hai giocato un ruolo centrale nel ritorno alla stabilità” nel momento più difficile della crisi “hai capito – fra i pochi a quel tempo – il potere della destabilizzazione legato rischi che si autoalimentavano”. Lo ha detto Christine Lagarde nel discorso letto in occasione della cerimonia di congedo di Mario Draghi dalla presidenza della Bce. La Lagarde ha elogiato – fra le qualità di Draghi ...

Lagarde : cruciale determinazione Draghi : 17.10 "Tutto ciò che hai fatto è stato un vero impegno a favore della popolazione europea".Lo dice Christine Lagarde,che dal primo novembre sarà alla guida della Bce, rivolgendosi al presidente uscente Mario Draghi in occasione della cerimonia a Francoforte. "Caro Mario, hai giocato un ruolo centrale nel ritorno alla stabilità" nel momento più difficile della crisi, afferma ancora. E loda, tra le qualità di Draghi, la "determinazione, che è ...

Draghi : "Con Lagarde Bce in buone mani" : 16.48 Lasciare la Bce "è più facile" sapendo che resterà in "buone mani". Così Mario Draghi, rivolto a Christine Lagarde, che gli succederà dal primo novembre. Nel suo discorso di commiato, a Francoforte,Draghi sottolinea: "E' il momento di avere più Europa, non meno. Ci serve un'Europa più forte". L'Eurozona ha poi "bisogno di una capacità di bilancio con dimensioni e meccanismo adeguato". E ringrazia Mattarella, Macron e Merkel per aver ...

Draghi traccia la strada a Lagarde E non esclude l'ingresso in politica : Mario Draghi, presidente uscente della Bce, saluta la stampa nella sua ultima conferenza prima del termine del suo ottennato, a fine mese. Dal primo novembre al suo posto arriverà Christine Lagarde, ex direttore generale del Fondo monetario internazionale che già oggi era presente alla riunione pur non avendo preso parte alla discussione su tassi e quantitative easing. Nessun consiglio per Christine, perchè "sa meglio ...

Alla Bce finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “Draghi, Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

Germania - regole Ue e Lagarde Crescita : il testamento di Draghi : "La politica di bilancio deve dare un contributo più decisivo" al superamento delle difficoltà attuali. Su questo il consenso dei governatori Bce "è unanime". Mentre la Bundesbank certifica che "l'economia tedesca è entrata in una lieve recessione tecnica negli ultimi tre mesi fino a settembre", Mario Draghi si congeda dall'Europarlamento, dove ha tenuto la sua ultima ...

Bce archivia il low profile di Draghi Le stoccate di Lagarde a Trump : Alle stoccate di Trump, Mario Draghi ha risposto in maniera british, senza cadere nella polemica. Christine Lagarde, invece, che andrà a sostituire Draghi a novembre alla tolda di comando Bce, sembra avere il freno a mano meno tirato. Segui su affaritaliani.it

SPY FINANZA/ Draghi passa la patata bollente a Lagarde - M5s e Pd : La Bce ha tagliato i tassi e varato un nuovo Qe. Perché il precedente non ha funzionato come si sperava. Si apre una fase molto delicata

Draghi consegna il “bazooka” a Lagarde. Ecco il nuovo Qe - le Borse europee festeggiano : Milano. La politica economica espansiva della Bce resterà in vigore finché è necessario. A dispetto degli scettici, Mario Draghi - nella sua penultima riunione della Banca centrale europea prima di passare il testimone a Christine Lagarde - ha riproposto il "bazooka", un pacchetto di misure ultraesp

L’eredità di Draghi a Lagarde : un bazooka pronto all’uso : Il consiglio direttivo della Bce, e Mario Draghi in procinto di passare la mano a Christine Lagarde, dovranno dimostrare ai mercati di saper dare risposte e di saper trovare soluzioni di fronte alle sfide dell’economia e della finanza globali