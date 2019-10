Bce | Mattarella | “Con Draghi sconfitto il rischio della fine dell’Euro Oggi sistema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Professor, caro Mario, come cittadino europeo desidero dirti grazie”. Sergiosi è concesso uno strappo ai consueti toni formali da presidenteRepubblica nel suo intervento alla cerimonia a Francoforte per la conclusione del mandato di Marioal verticeBce. Secondo il capo dello Stato grazie all’ex governatoreBanca d’Italia, l’Europa è “più solida e inclusiva” e nel suo lavoro di presidenteBce ha dimostrato un “coraggio razionale“. Per iltale coraggio è stato “razionale” perché sempre “sostenuto dall’analisi e dagli approfondimenti che venivano dall’Istituzione stessa, dal Consiglio nella sua collegialità; in un contesto che è, per sua natura, caratterizzato da incertezza nelle reazioni dei singoli e dei mercati. Coraggio associato alla capacità di ...

