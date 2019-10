VIDEO F1 | GP Messico 2019 | qualifiche con il “giallo” e la penalità a Verstappen Leclerc

VIDEO F1 - Charles Leclerc GP Messico 2019 : “Dipenderà molto dalla posizione dopo curva 3 - essere dietro sarebbe un grande svantaggio” : La qualifica del GP del Messico 2019 di Formula 1 si è chiusa con una fortunata pole position per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, dopo un buon primo tentativo che lo aveva inserito in seconda posizione, si era chiamato fuori dalla battaglia commettendo un errore nel suo ultimo giro ma l’incidente di Valtteri Bottas alla fine ha finito col rallentare il compagno di squadra Sebastian Vettel che stava arrivando con parziali ...

VIDEO F1 - Valtteri Bottas GP Messico 2019 : “Un gran peccato - mi stavo migliorando ma sono finito sullo sporco” : Le qualifiche del GP del Messico 2019 di F1 sono state segnate dallo spaventoso incidente dell’alfiere Mercedes Valtteri Bottas proprio sul finire dell’ultimo tentativo della Q3. Il finlandese ha perso il controllo della vettura e si è appoggiato al muro di sinistra, salvo poi finire contro una pericolosa rientranza nelle barriere. L’incidente si è risolto fortunatamente senza conseguenze e il pilota ha ammesso di essere andato ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Messico 2019 : “Bandiere gialle? Un problema di sicurezza” : La Ferrari ha conquistato secondo e terzo posto nelle qualifiche del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez nella Capitale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la prestazione delle Rosse ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc scatterà in seconda posizione davanti a Sebastian Vettel ma attenzione perché il pole-man Max Verstappen potrebbe essere penalizzato perché non ...

VIDEO Max Verstappen rischia di perdere la pole position : non frena con le bandiere gialle - l’errore nelle qualifiche del GP del Messico : Max Verstappen non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla esposta per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche del GP del Messico. L’olandese non ha decelerato come prevede il regolamento, ha visto la segnalazione dei commissari e anche visto la Mercedes incidentata ma ha proseguito del suo passo conquistando la pole position. Il pilota della Red Bull non è stato indagato originariamente, poi ha confessato ...

VIDEO Valtteri Bottas - incidente nelle qualifiche del GP del Messico : schianto contro il muro all’ultima curva : Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro in occasione delle qualifiche del GP del Messico 2019, il finlandese stava percorrendo il suo giro veloce nel corso del Q3 ma ha commesso un grave errore all’ultima curva e si è reso protagonista di un brutto incidente al volante della sua Mercedes. Questo schianto ha fatto esporre le bandiere gialle ai commissari tanto che i piloti hanno dovuto alzare il piede nel finale dei rispetti ...

VIDEO Sebastian Vettel - problemi al sedile nella FP3 del GP del Messico : i meccanici Ferrari al lavoro : Sebastian Vettel ha riscontrato dei problemi al sedile della sua Ferrari durante le prove libere 3 del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha effettuato un paio di giri su asfalto bagnato all’inizio della sessione ed è poi tornato ai box, i meccanici della Rossa ha lavorato a lungo sulla sua monoposto e poi il teutonico è potuto tornare in pista una volta che si è asciugata chiudendo col secondo tempo ad appena 27 ...

VIDEO Davide Valsecchi “rischia grosso” col meccanico Red Bull ai box - stava pulendo la piazzola bagnata nel GP del Messico : Le prove libere 3 del GP del Messico 2019 sono incominciate con l’asfalto bagnato in seguito alla pioggia caduta della notte sulla pista intitolata ai fratelli Hernandez. I meccanici si sono allora prodigati per cercare di asciugare le piazzole dei box e tra loro c’era anche un uomo corpulento della Red Bull. Davide Valsecchi, inviato di Sky, si è avvicinato al portacolori della scuderia austriaca e lo ha scanzonato in maniera ...

VIDEO Sebastian Vettel - i meccanici della Ferrari lavorano sulla monoposto nella FP3 del GP del Messico : Sebastian Vettel ha firmato il secondo tempo nelle prove libere 3 del GP del Messico 2019, il tedesco si è fermato ad appena 27 millesimi dal compagno di squadra Charles Leclerc ed è pronto per la battaglia in qualifica. I primi 45 minuti della sessione sono praticamente stati annullati dall’asfalto bagnato che ha impedito ai piloti di girare, nel frattempo i meccanici della Ferrari hanno lavorato a lungo sulla monoposto di Vettel per ...

Formula 1/ Streaming VIDEO Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 : Formula 1 Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 Città del Messico: gli orari tv, come seguire le due sessioni oggi, 26 ottobre.