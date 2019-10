Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Non è di certo soddisfatto, Matteo, della batosta in Umbria. Ma neppure si strappa i capelli. Secondo il leader di Italia Viva che ha atteso i risultati facendo la valigia in vista della...

PScibetta : Renzi: avevo ragione, il patto non funziona. Conte un boomerang, non ha tocco magico - GustavoMichele6 : @NadiaMAI4 Ma il destino dell'Italia sta cuore a tutti. Il problema è come s'intende la democrazia. Io non ho più n… - raffyfw1973 : RT @ilmessaggeroit: Renzi: avevo ragione, il patto non funziona. Conte un boomerang, non ha tocco magico -