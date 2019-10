Puglia | la task force dei carabinieri ha messo ko i caporali

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Emanuela Carucci Tante le condizioni di schiavitù in cui c'era rispetto per la dignità umana. Cinquantuno gli arresti da gennaio a oggi, oltre a denunce e ammende per un totale di circa 4 milioni di euro "L'intervento che mi ha colpito di più è stato quando siamo arrivati in una masseria e un operaio indiano che viveva insieme agli ovini senza televisione perché per poter vederla vedere gli avrebbero detratto altri due euro dalla già misera paga, ci è venuto incontro in lacrime e ci abbracciati ringraziandoci di essere arrivati. Gli abbiamo dato 20 euro per poter comprare un biglietto del treno che lo riportasse in Calabria dove, ci ha confessato, riusciva almeno a sopravvivere". A parlare è un maresciallo deiin servizio presso il comando provinciale di Taranto, comandante di una delleanti-caporalato messe in atto in. È la testimonianza del ...