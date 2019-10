LE PAGELLE | Non basta un goal di Milik per sconfiggere la Spal e recuperare su Juve ed

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 27 ottobre 2019) LE– Il Napoli perde un’ottima chance perdue punti in classifica allantus ed all’Inter pareggiando allo stadio Paolo Mazza contro la. Iliniziale dinonalla conquista di tre punti fondamentali per la squadra azzurra Ospina 6,5 – Grandissima parata al 51′ con il braccio di richiamo su un colpo di testa di Vicari su corner. Il portiere azzurro, in questa circostanza, si fa male, ma si riprende e resta inoperoso fino a fine gara come nella prima frazione del match. Comunque la sua parata vale quanto un. Malcuit 5.5 – Presente sull’out di destra con notevole impegno, sbaglia alcuni cross. Si propone sulla destra in sovrapposizione prima ad Elmas poi a Fabian Ruiz con azioni che portano un relativo beneficio alla manovra azzurra. In una proiezione sulla fascia di appartenenza, a fondo campo, pianta male il ...

