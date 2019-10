La Juve in ansia per l' infortunio di Pjanic | senza di lui il gioco perde fluidità

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Lantus, in estate, ha affidato la squadra a Maurizio Sarri con l'intento di cambiare modo di stare in campo. Tra i giocatori che hanno giovato di più del cambiamento c'è Miralem, il quale come mai era successo negli anni scorsi dirige adesso il gruppo dando moltaalla manovra. Ieri pomeriggio, però, il bosniaco durante la gara con il Lecce si è dovuto fermare per un problema alla coscia, ma anche dalla panchina ha tentato di dare le direttive per l'ultimo assalto ai pugliesi. In questa prima parte di annata, lantus non ha potuto fare a meno dell'ex Roma perché nessuno nel suo ruolo tra i bianconeri pare essere capace di palleggiare e verticalizzare ilcome chiede Sarri....

