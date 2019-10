Inter | D' Ambrosio e la dedica d' amore alla sua Enza De Cristofaro

Inter – Infortunio D’Ambrosio - frattura al dito del piede : l’esito degli esami : Danilo D’Ambrosio si è sottoposto agli esami radiografici post Infortunio subito in Nazionale: frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro per il terzino nerazzurro Brutte notizie in casa Inter, la sosta per le nazionali ha portato con sè qualche acciacco indesiderato. Prima si è fermato Sanchez per un problema alla caviglia, poi è stata la volta di Danilo D’Ambrosio, infortunatosi durante il match fra ...

Infortunio D’Ambrosio - l’esito degli esami : il comunicato dell’Inter : Infortunio D’AMBROSIO – Qualche problema di troppo in casa Inter, il tecnico Antonio Conte deve fare i conti con gli infortunati. esami radiografici per Danilo D’Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di ...

Inter - infortunio Sanchez : suona l’allarme - i tempi di recupero. Ko anche per D’Ambrosio : infortunio Sanchez- Leggero allarme per Antonio Conte e per il mondo nerazzurro. Di fatto, come evidenziato nelle ultime ore, Alexis Sanchez avrebbe riportato una lussazione della caviglia con Interessamento dei legamenti. Ko avvenuto in Nazionale, il quale avrebbe messo in allarme tecnico e tifosi. tempi di recupero da valutare, ma la sensazione è che l’ex […] L'articolo Inter, infortunio Sanchez: suona l’allarme, i tempi di ...

Inter - Conte perde i pezzi : si teme lungo stop per Sanchez e D'Ambrosio : La pausa per le Nazionali non porta mai bene ai club europei, tant'è vero che preghiere e segni della croce da parte di allenatori e dirigenti sono all'ordine del giorno nella speranza che i propri tesserati rientrino integri dagli impegni. A giudicare dal bollettino medico venuto fuori dopo la prim

Calcio - Danilo D’Ambrosio infortunato : Roberto Mancini non potrà contare sull’Interista a Vaduz : Perde una pedina Roberto Mancini in vista della gara valida per le qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: lascia il ritiro della Nazionale italiana Danilo D’Ambrosio che, secondo quanto riportato dall’ANSA, avrebbe preso una botta ieri nella sfida contro la Grecia, restando però sul terreno di gioco. L’Italia si è già qualificata agli Europei vincendo aritmeticamente il raggruppamento, ma dovrà provare a vincere anche ...

Infortunio D’Ambrosio - gli aggiornamenti arrivano direttamente dal calciatore dell’Inter : Infortunio D’AMBROSIO – C’è preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Danilo D’Ambrosio. Il terzino, titolare ieri in Italia-Grecia, ha rimediato un brutto colpo al piede sinistro. Gli aggiornamenti sulle condizioni di D’Ambrosio sono arrivate direttamente dalle parole del diretto interessato: “Ho preso una botta al ginocchio destro, ma temo di essermi fratturato il mignolo del piede sinistro. ...

Video/ Inter Lazio - 1-0 - : highlights e gol - D'Ambrosio trafigge i biancocelesti : Video Inter Lazio, risultato finale 1-0, highlights e gol della sfida: quinta vittoria in cinque partite per la formazione di Antonio Conte.

Decide D’Ambrosio e Handanovic para - Inter 5 su 5 : Un'Inter di ferro si riprende la vetta della classifica, scavalca la Juve e marcia a punteggio pieno. Soffre, combatte, annaspa e sciupa ma alla fine riesce ad avere la meglio sulla Lazio che parte senza Immobile. Un solo gol, quello di Danilo D'Ambrosio, ma tante occasioni, un po' di paura che condiziona e sprazzi di grande gioco. Ma soprattutto e' Handanovic a fare la differenza almeno nel primo tempo. I nerazzurri - rivoluzionati da Antonio ...

Serie A - 5° giornata : all’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola. Napoli e Roma ko in casa : festeggiano Atalanta e Cagliari : Danilo D’Ambrosio, Lucas Castro e Duvan Zapata. Se la quinta giornata di Serie A si potesse riassumere con tre nomi, quelli del difensore dell’Inter, del centrocampista del Cagliari e dell’attaccante dell’Atalanta basterebbero per archiviare un turno pieno zeppo di sorprese. Non lo è la vittoria di misura dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro la Lazio. Ai nerazzurri è bastata una rete del terzino al ...

Inter-Lazio 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : D’Ambrosio si prende la copertina di giornata [FOTO] : Inter-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata una delle sei sfide di questa quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione: il match di San Siro tra nerazzurri e biancocelesti. Obiettivo di entrambe era dar continuità dopo le vittorie del weekend rispettivamente contro il Milan nel derby e contro il Parma all’Olimpico. Occhi puntati, chiaramente, sulla capolista di Antonio Conte, che ...

VIDEO Inter-Lazio 1-0 - Highlights - gol e sintesi : D’Ambrosio decisivo su cross di Biraghi - nerazzurri in testa alla Serie A : L’Inter ha sconfitto la Lazio per 1-0 nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto tantissimo di fronte al proprio pubblico di San Siro ma sono riusciti a vincere contro un’avversaria sempre complicata da affrontare e hanno conquistato tre punti fondamentali per la classifica. I ragazzi di Antonio Conte si confermano infatti in testa alla generale con due lunghezze di ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : il gol di D’Ambrosio regala i tre punti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 95′ Finisce la partita vince l’Inter per 1-0! 93′ Acerbi va a fare la prima punta per un tentativo di assalto disperato. 91′ Lautaro Martinez ruba palla a Luiz Felipe tira una bordata di destro che si spegne vicino al primo palo. 90′ Ci saranno 5 minuti di recupero. 88′ Correa dalla ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : resiste il vantaggio di D’Ambrosio per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 21.51 Partita che viaggia sulle fiammate di Lukaku per l’Inter e di Correa per la Lazio ma l’incursione di D’Ambrosio porta in vantaggio i nerazzurri. A tra poco per il secondo tempo. 47′ Finisce il primo tempo 1-0 per l’Inter. 46′ Giallo per D’Ambrosio che entra con il piede a ...

Inter-Lazio 1-0 La Diretta Jony s'addormenta e D'Ambrosio non perdona : E' proprio la vittoria dei nerazzurri il risultato che manca da più tempo nelle sfide giocate da Inter e Lazio a San Siro in Serie A: 3-0 della stagione 2016/2017 con gol di Banega e...