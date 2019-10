al Baghdadi morto in un raid in Siria | Si è fatto saltare in aria

Trump : "Al Baghdadi morto come un codardo - stava ricostruendo l’Isis" : Donald Trump, dopo aver seguito in prima persona il raid delle truppe americane in Siria, ha parlato in conferenza stampa della morte di Abu Bakr al Baghdadi. Il leader dell’Isis era stato braccato dai militari USA e non avendo altre vie di fuga si è suicidato facendosi esplodere. "Il terrorista numero uno al mondo - conferma Trump - si è fatto saltare in aria dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Ha ucciso anche tre ...

I curdi non si fanno illusioni. “Baghdadi sarà anche morto ma i miliziani ci sono ancora” : A Qamishlo, Rojava, Siria del Nord Est, sono le 3 del pomeriggio quando il presidente statunitense Donald Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell’Isis, è stato ucciso in un’operazione condotta dalle forze speciali.In strada non si parla d’altro, anche se molti non ci credono. “Magari è scappato, forse non era lui”, mormorano gli anziani mentre si avviano a fare colazione verso il bazar. ...

Al Baghdadi morto - così gli Usa hanno scovato il Califfo. Il raid in 4 fasi : dalle informazioni della Cia al suicidio col giubbotto esplosivo : La caccia è finita a Barisha, un villaggio a 37 chilometri da Idlib, in Siria. È lì che da almeno 48 ore, secondo fonti d’intelligence, si nascondeva Abu Bakr al Baghdadi, fondatore dell’autoproclamato Stato Islamico e terrorista ricercato numero uno dagli Stati Uniti. Cinque anni a inseguirlo, due ore per accerchiarlo e costringerlo al suicidio pur di non finire nelle mani nemiche. Una fine da “cane”, l’ha definita ...

