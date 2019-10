“Voglio morire da marito” | 31enne sposa la compagna e muore nella prima notte di nozze

Fonte : fanpage

(Di sabato 26 ottobre 2019) La straziante storia del 33enne britannico Gary Smart, malato terminale di cancro che è morto nei giorni scorsi durante quella che avrebbe dovuto essere la suadicon la sua amata laLaura. "È riuscito a pronunciare la formula, mi ha messo l'anello al dito e mi ha dato un bacio" ha rivelato la donna, sette ore dopo il 33enne si è spento con laal suo fianco.

