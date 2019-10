Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Al suo fianco c’è ancora una voltaDe Filippi. “Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perchéc’è”, ha dettoDe Filippi. “Quando ho un problema di salute chiamo. Giuro! Il fatto è che io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che sinele all’inferno per me è lei”. Il lorodurante la presentazione dell’ultimo album, “Fortuna”, ha commosso i fan. Le immagini sono finite inevitabilmente sui social. La conduttrice è salita asul palco, proprio mentre la cantante parlava del suo disco nella tappa romana.è impegnata a presentare il disco in tutta Italia, ma a Roma ha avuto lapiù bella: l’arrivo di ...

VerreLuciano : LA VERA AMICIZIA E' COME L'AMORE:NON MUORE MAI. EMMA MARRONE E MARIA DE FILIPPI: L'ABBRACCIO COMMOVENTE ALLA PRES… - teresacapitanio : RT @HuffPostItalia: 'Si butterebbe nel fuoco per me'. La sorpresa di Maria a Emma e l'abbraccio commuovono tutti - HuffPostItalia : 'Si butterebbe nel fuoco per me'. La sorpresa di Maria a Emma e l'abbraccio commuovono tutti -