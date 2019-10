Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 26 ottobre 2019)inl'allerta meteo rossa della Protezione civile per il, che sta adesso interessando l'area di sud-est dell'isola

quotidianodirg : Permane maltempo in Sicilia, un morto nel siracusano - ennatrasporti : PERMANE MALTEMPO IN SICILIA, UN MORTO NEL SIRACUSANO - Notiziedi_it : PERMANE MALTEMPO IN SICILIA, UN MORTO NEL SIRACUSANO -