Maltempo | travolto da un fiume di fango | un morto in provincia di Ragusa Altri 16

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) La sua auto è stata travolta da undimentre percorreva la statale 115 vicino a Noto, nelno. E per lui non c’è stato scampo. Dato per disperso per tutta la notte, il suo corpo è stato ritrovato in mattinata. L’ondata diche si sta abbattendo sulla Sicilia provoca un, un’agente di polizia penitenziaria. La forza del torrente esondato ha risparmiato altre 16 persone, salvate dai vigili del fuoco, dopo che le loro automobili erano state investite dalla piena. L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale 115 quando è statoda undiin contrada Stafenna, nel territorio di Noto. Il corpo è stato ritrovato sabato mattina dai soccorritori lungo la strada che collega i comuni di Noto e Rosolini. Venerdì sera sono state tutte recuperate e sono in buone condizioni le persone che si ...

