Maltempo a Siracusa | uomo muore travolto da un' onda di fango

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ilnel sud-est della Sicilia ha provocato un morto. A perdere la vita è stato un agente penitenziario di 52 anni che nella notte scorsa era stato segnalato come disperso sulla statale 115: mentre percorreva la strada (precisamente in contrada Stafenna, nel territorio di Noto in provincia di) è statoda un'diche gli è costato la vita. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la vittima si stava dirigendo verso casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro nel carcere di Noto. La pista più probabile è che l'eszione del fiume Tellaro abbia investito il mezzo senza lasciargli scampo.I vigili del fuoco hanno prima rinvenuto la sua macchina - una Dacia Sandero - e il suo telefonino; in mattinata è stato ritrovato il corpo dell'. L'annuncio è arrivato via Twitter: "Salvate nella notte 16 persone dai vigili del fuoco tra ...

emergenzavvf : #Maltempo #Sicilia ore 23.40 #25ottobre, in salvo le otto persone bloccate nelle due auto interessate dal nubifragi… - emergenzavvf : #Maltempo, dalle ore 20 #25ottobre intervento per un forte nubifragio sulle province di #Ragusa e #Siracusa: a… - emergenzavvf : #Maltempo #Sicilia, salvate nella notte 16 persone dai #vigilidelfuoco tra Ragusa e Siracusa, rinvenuto alle 7:50 i… -