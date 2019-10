Fantascienza a Lecce | rigore imbarazzante per la Juventus

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019)per la. Una partita. Una volta negato agli avversari (il Bologna), una volta concesso alla(come oggi contro il). Semplicementeilconcesso dall’arbitro Valeri per un’entrata normalissima di Petriccione in scivolata su tiro di Pjanic. Petriccione non entra a martello, semplicemente si stende per respingere il tiro di Pjanic e ci riesce. L’arbitro Valeri prima concede la punizione (inesistente) al limite dell’area, dopodiché dal Var gli fanno notare che l’inesistente fallo sarebbe stato compiuto in area di. A questo punto Valeri concede unche può essere definito solo. Marchegiani in diretta a Sky afferma quel che tutti pensano e cioè che non è fallo. Due minuti dopo, Valeri concede unanche alper l’ennesimo fallo di mano di De Ligt in ...

