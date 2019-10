Caos a ‘Tale e Quale show’ | Flora Canto è fiume in piena | fiumi di veleno contro la giuria

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 26 ottobre 2019). Ad innescare la miccia, l’esibizione di Lidia Schillaci durante la puntata andata in onda ieri 25 ottobre. Sulla questione si è pronunciata anche, ex concorrente del programma . La bocciatura di Lidia che ha interpretato Mia Martini ha causato i malumori sia dei telespettatori, che sui social hanno espresso il loro dissenso, sia del fidanzato della Schillacci, che ha avuto un duro sfogo. A questo, si sono aggiunte le parole di. A rispondere c’è stata ancheche non ha risparmiato parole non proprio dolci per la: “Come ti dicevo sempre a fine serata… e come ti dico anche stasera… Io e la classifica dei giudici: due rette parallele! Non ci incontreremo mai. Tu e Jessica (Morlacchi, ndr) fortissime, ma anche questo te lo dicevo ogni sera.” Ancor più duro l’affondo del fidanzato della Schillaci, Luca Favilla. Il giovane ha ...

Krazy9Kat : Rizzo è anche l'unico COMUNISTA del panorama mediatico. Cosa che da sé dimostra la somma idiozia nel definire piddi… - MorolMo : @FilippoCarmigna @repubblica Se sono loro che la pena sia esemplare. Se lo stato si dimostra debole, sarà il caos.… - Caos_Ordinato : @Defcon1979 Sì certo. Parlavamo di mele e pere. Io intendevo un’approccio visivo ad una persona ad esempio. Per que… -