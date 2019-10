X Factor | è Mika show | svela gli altarini e si scontra con Sfera

XFactor - Mika dà della vecchia a Giordana. Sfera Ebbasta sbotta : Parli vestito così? : E' andata in onda la nuova puntata di X-Factor, il talent-show trasmesso su Sky Uno, giunto alla sua tredicesima edizione e condotto da Alessandro Cattelan. Il nuovo appuntamento tv è stato segnato dall'apparizione in studio di Mika, il quale si è presentato nelle vesti di ospite e non solo. In qualità di inaspettato quinto giudice, aggiuntosi ai 4 giudici fissi, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Malika Ayane, Mika ha esortato i suoi ...

X Factor - Sfera Ebbasta contro Mika : 'Parli del look di Giordana vestito così?' : Ieri sera è andata in scena la prima puntata dei live di X Factor. Il talent show non è iniziato sicuramente nel migliore dei modi per il neo giudice Sfera Ebbasta, che non solo ha perso Mariam - la concorrente evidentemente più vicina all'ambito musicale urban, che ben conosce il Trap King di Cinisello Balsamo - ma ha anche rischiato l'eliminazione di Giordana, altra concorrente del suo team, che a soli diciassettenne anni, grazie alla sua ...

Mika a X Factor 13 - serata movimentata : i "suggerimenti ai giudici" e la discussione con Sfera Ebbasta : Il ritorno di Mika a X Factor nelle vesti di giudice (la popstar libanese ha ricoperto il ruolo di quinto giudice speciale con il compito di salvare uno tra i tre concorrenti finiti al ballottaggio) non è passato affatto inosservato soprattutto a causa di un consiglio, decisamente "colorito" nei modi e nei termini, che l'artista ha riservato ai tre nuovi giudici di questa tredicesima edizione: Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel.Dopo la sua ...

X Factor 13 - Mika ai giudici : “Non ascoltate quei pezzi di m**da dentro le vostre orecchiette”. Poi attacca Giordana Petralia : “Sembra una vecchia” : L’anello debole della prima puntata del Live di “X Factor”, alla fine sono stati proprio i cantanti in gara che non erano al massimo della forma. Fredda Mariam, che poi è stata eliminata, imprecisi i Seawards, Nicola Cavallaro spinge troppo se stesso e la performance, bcon la sua arpa fuori contesto, la talentuosa Sofia Tornambene azzoppata dalla scelta della canzone “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli ed infine Enrico Di Lauro ...

Il primo Live di «X Factor 13» : l’esordio dei giudici e il discorso di Mika su Giordana : Mariam Rouass (Under Donne)Seawards (Gruppi)Eugenio Campagna (Over)Davide Rossi (Under Uomini)Nicola Cavallaro (Over)Lorenzo Rinaldi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Giordana Petralia (Under Donne)Sofia Tornambene (Under Donne)Enrico Di Lauro (Under Uomini)Sierra (Gruppi)Marco Saltari (Over) La prima diretta non si scorda mai. Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane lo capiscono quasi subito, appena si accendono le luci stroboscopiche dell’X ...

La prima diretta non si scorda mai. Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane lo capiscono quasi subito, appena si accendono le luci stroboscopiche dell'X

è il momento del ballottaggio. Scatta la terza manche. Chi salverà Mika?

Maryam e Giordana - a sorpresa - in ballottaggio. Scatta la terza manche. Chi salverà Mika?