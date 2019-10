Turchia | ondata di arresti dopo l’invasione in Siria Giornalista finito in cella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Dieci uomini armati, sette in uniforme e tre in borghese. La casa è circ. “Venga con noi, niente storie. Ci segua“, urlano da dietro la porta. Sono le quattro di notte, a Istanbul. Dall’altra parte, all’interno, non c’è un pericoloso criminale. Ma un. Hakan Demir, responsabile del sito del giornale di sinistra BirGün, sobbalza sul divano. “Stavo guardando una serie tv, ero tornato tardi dalla redazione e non avevo sonno”. Il tempo di realizzare quello che sta accadendo ed è già sul pianerottolo. “Che ho fatto?”, domanda. Non riceverà risposta, sino al mattino successivo. E passerà sei ore in. Dal 9 ottobre, quando il governo di Recep Erdogan ha avviato l’operazione Spring Peace nel nord dellacontro l’amministrazione curda, in patria sono state arrestate 121 persone e 500 sono finite sotto ...

