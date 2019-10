Rugby | Pro14 2019-2020 | la formazione delle Zebre per la sfida con il Leinster Il XV

Rugby - Pro14 2019-2020 : la formazione del Benetton per la sfida con i Southern Kings. Il XV scelto da Kieran Crowley : Torna a giocare a Monigo il Benetton, che domani, sabato 26 ottobre, affronterà alle ore 16.00 nella sfida valida per il Pro14 di Rugby, i Southern Kings, franchigia sudafricana. Ben 11 i cambi tra i 23 giocatori, tra titolari e riserve, rispetto all’ultima uscita: dopo una prima parte di stagione fortemente condizionata dalla Coppa del Mondo, i trevigiani riabbracciano cinque azzurri, mentre sono ben quattro i rientri ...

Rugby : I migliori italiani delle prime giornate del Pro14 : Con i più forti azzurri impegnati in Giappone nella Rugby World Cup, i primi tre turni del Guinness Pro 14 sono stati difficili per Zebre e Benetton Treviso. Sei partite, altrettante sconfitte, e una stagione già in salita per le due franchigie italiane. Sconfitte differenti tra loro, con le Zebre che hanno mediamente subito 50 punti a partita, mentre Treviso ha pagato due cartellini rossi contro Leinster e Ospreys, ma avrebbe sicuramente potuto ...

Rugby - Pro14 2019-2020 : Edimburgo-Zebre 50-15. Scozzesi dominanti nella prima stagionale : Vince nettamente l’Edimburgo nella prima giornata del Pro14 di Rugby, che supera per 50-15 le Zebre. Gli Scozzesi marcano ben sette mete, mentre la franchigia italiana va due volte oltre la difesa avversaria, con Licata al 19′ ed al 68′ con Mori, a punteggio ormai acquisito. Dunque cinque punti per l’Edimburgo, nessuno per le Zebre. Nel primo tempo quattro mete, tutte trasformate, per gli Scozzesi in 33 minuti: punteggio ...

Edimburgo-Zebre oggi in tv - Pro14 Rugby 2019 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : In attesa della terza partita dell’Italia nella Coppa del Mondo di rugby in Giappone, oggi, sabato 28 settembre, alle ore 20.35 italiane, inizia il Pro14 anche per le franchigie italiane, con le Zebre che inizieranno in trasferta, facendo visita agli scozzesi dell’Edimburgo, in un match subito complicato. Segui il Pro14 di rugby in diretta streaming su DAZN Anche per quest’anno il broadcaster per l’Italia del Pro14 sarà ...

Benetton-Leinster oggi in tv - Pro14 Rugby 2019 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : L’attenzione del mondo della palla ovale è tutta per la Coppa del Mondo di rugby in Giappone, ma oggi, sabato 28 settembre, alle ore 18.15, inizia il Pro 14 anche per le franchigie italiane, con il Benetton Treviso che inizierà in casa, ospitando tra le mura amiche i fortissimo Leinster, in un match subito probante. Segui il Pro14 di rugby in diretta streaming su DAZN Anche per quest’anno il broadcaster per l’Italia del Pro14 ...