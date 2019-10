Phoenix Suns | DeAndre Ayton trovato positivo ad una sostanza vietata dalla normativa NBA

Fonte : sportfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019)ad unaNBA sul doping: il centro deisospeso per 25 partite Neanche il tempo di festeggiare la vittoria all’esordio stagionale contro i Sacramento Kings che per iarriva una pessima notizia. La franchigia dell’Arizona dovrà fare a meno del suo centro,, sospeso per 25 partite. La prima scelta al Draft NBA 2019 dovrà restare fermo fino a dicembre poichèad un diuretico,proibitaNBA sul doping.L'articoload unaNBA sul doping: sospeso 25 partite SPORTFAIR.

SkySport : RT @SkySportNBA: ?? La spiegazione del centro dei #Suns #SkyNBA #NBA #Ayton - SkySportNBA : ?? La spiegazione del centro dei #Suns #SkyNBA #NBA #Ayton - Basketcaffe : #NBA- Il centro dei Phoenix #Suns Deandre #Ayton è stato squalificato per 25 partite per aver violato l'NBA’s Anti-… -