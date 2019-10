Luca Sacchi | Gabrielli | “Roma ha i suoi problemi ma non è Gotham City”

Roma - due fermati per l’omicidio di Luca Sacchi : Due ventunenni, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, sono stati fermati per l’omicidio di Luca Sacchi, personal trainer ucciso con un colpo di pistola, davanti a un pub. La svolta è arrivata questa mattina, dopo una nottata di indagini e dopo che la madre e il fratello di Del Grosso si sarebbero presentati al commissariato di San Basilio dicendo che temevano che il ragazzo avesse fatto «una cazzata». Secondo polizia e carabinieri, i due fermati ...

Omicidio di Luca Sacchi - Vittorio Feltri denuncia : "Droga a Roma - nessuno interviene" : Vittorio Feltri commenta con durezza il delitto di Roma in cui ha perso la vita il giovane Luca Sacchi. "L’ultimo delitto a Roma, il ragazzo morto per un colpo di pistola alla testa, è avvenuto per un bisticcio causato da motivi di droga", scrive su Twitter il direttore di Libero, "che nessuno comba

Omicidio Luca Sacchi - due 21enni fermati e portati in carcere. FOTO : I carabinieri hanno raggiunto i due mentre si stavano nascondendo: uno è stato rintracciato in un residence, mentre l'altro in una casa. Determinanti alcuni testimoni che hanno fornito elementi per arrivare ai presunti autori dell'Omicidio del 24enne

Luca Sacchi - chi è il presunto killer : Valerio Del Grosso denunciato dalla mamma - preso in hotel : È stato lui a sparare: Luca Valerio Del Grosso, 21 anni, di San Basilio, avrebbe premuto il grilletto della pistola che ha ucciso Luca Sacchi, il ragazzo freddato alla Caffarella. Del Grosso...

Luca Sacchi - chi è Paolo Pirino : sulla sua pagina Facebook pistole tatuate ed effigie della Madonna : Tatuaggi, armi, Scarface, lo sguardo di sfida. Il profilo Facebook di Paolo Pirino, uno dei due fermati per la morte di Luca Sacchi, è un inno alla filosofia del 'gangsta' di periferia...

Omicidio Luca Sacchi a Roma - fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. La fidanzata : «La droga non c’entra» : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso le loro responsabilità. Dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina