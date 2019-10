Giorgetti già vede Draghi al posto di Conte

Giancarlo Giorgetti - la previsione : "Governo tecnico e Mario Draghi premier. A febbraio..." : Con le ombre del Russiagate che si allungano sempre più scure su Giuseppe Conte, in molti danno sempre maggior credito all'ipotesi che il premier, presto, possa cambiare. Senza però passare dal voto: difficilissimo farlo ora, quasi impossibile, sia per il veto di Sergio Mattarella sia per la riforma

Giancarlo Giorgetti - mani Lega sul Copasir : "Gli 007? Ora cominciamo a cannoneggiare su Conte" : La nomina di Raffaele Volpi è lo squillo di tromba: "Avremo in mano l'obice del Copasir, cominceremo a cannoneggiare". A parlare è Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, nel retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale. E la vittima designata, ovviamente, è Giuseppe Conte. Leggi anche: "I due

Giancarlo Giorgetti : "Complotto contro la Lega? In Ue volevano sterilizzare Salvini" : Non usa direttamente la parola “complotto”, ma non nasconde che tanti indizi lo inducono a ritenere che i poteri forti, in Italia e in Europa, abbiano voluto far fuori Matteo Salvini e la Lega dal Governo. Per Giancarlo Giorgetti è “assolutamente chiaro” che ci sia una guerra politica contro il Carroccio in Ue. Ospite di Mezz’ora in più, su Raitre, l’ex sottosegretario leghista ripercorre ...

Giancarlo Giorgetti e Gianni Letta - il retroscena : "Contatto - la telefonata". Lo scenario : cambia il quadro : Contatto. Lo scenario politico da Ferragosto a oggi è mutato radicalmente e anche Matteo Salvini ne ha preso atto. Per questo, dopo il faccia a faccia con Silvio Berlusconi, ha dato mandato a Giancarlo Giorgetti di riallacciare i rapporti da tempo interrotti con Gianni Letta, il più anti-leghista de

Giancarlo Giorgetti - leghista Quattro stagioni : È il vero unto del Signore. Qualunque cosa succeda, qualunque porcheria condivida, lui è l’unto, lui è il buono, il competente e naturalmente onesto. Giancarlo Giorgetti è un signore che ha studiato alla Bocconi, non alza la voce né bestemmia. Partecipa in silenzio alle urla, magari rievoca a mente i cori razzisti, la politica dell’odio, le buffonate da palco, le politiche sciagurate Lui ne esce fuori sempre, bello e pulito. Non sappiamo quale ...

Giancarlo Giorgetti : “Conte da marzo ha cambiato pelle - ha preso in mano la situazione” : “Conte ha cambiato pelle dopo le elezioni europee, se ne sono accorti tutti”. Così Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario leghista di Palazzo Chigi, commenta il discorso fatto dal premier alla Camera per la fiducia in un’intervista a La Stampa. “Ha maturato la consapevolezza che o prendeva in mano lui la situazione o finiva male. E ha preso in mano lui la situazione, ha iniziato a fare il leader”.Il ...