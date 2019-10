Uomini e donne | Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri | «Amore sovrastato dal dolore

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “È passato tanto di quel tempo da quando ci siamoti che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata chefacesse un gesto del genere”, in una delle ultime puntate di “” Idaha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia conè tornato da lei con una lettera d’, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ma per la dama del trono over i sentimenti non erano più gli stessi: “Ero commossa – ha raccontato al Magazine di– ma quelle parole non le ho sentite nel profondo, non ci sono riuscita. (…). Ma io ero commossa più per il gesto che per le sue parole”. Sicuramente è anche una forma di autodifesa, perché è stato ed è ancora difficile spiegare a parole l’anno di sofferenza e di malessere che ho vissuto. Non ci stavo con ...

FratellidItaIia : Uno insulta le #ForzedellOrdine, l'altro va a trovare in carcere gli accusati dell'omicidio di un #carabiniere: il… - imediciofficial : Vale per tutti, uomini e donne: solo l'arte vive per sempre. ?#IMedici - Corriere : Violenza sulle donne, lo strano caso del convegno dove i relatori sono tutti uomini -