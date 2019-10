Serie C | Sicula Leonzio in crisi | esonerato l’allenatore Grieco

Risultati Serie C - il Teramo batte la Sicula Leonzio nel recupero : la nuova classifica del girone C : Nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie C, il Teramo supera la Sicula Leonzio per 2-0. A segno Bombagi al 44′ e Magnaghi al 73′. classifica Ternana 19 Potenza 17 Reggina 16 Catanzaro 16 Monopoli 16 Bari 14 Casertana 12 Catania 12 Paganese 12 Viterbese 11 Vibonese 11 Avellino 10 Virtus Francavilla 9 Picerno 9 Bisceglie 9 Teramo 9 Cavese 8 Sicula Leonzio 5 Rieti 2 Rende 2 Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

DIRETTA SICULA LEONZIO TERNANA/ Streaming video e tv : partita inedita in Serie C : DIRETTA SICULA LEONZIO TERNANA: Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Live Sicula Leonzio-Paganese - Serie C : Erra senza Mattia - Grieco alla ricerca del successo : Trasferta in tErra siciliana per la Paganese, ospite della Sicula Leonzio, nel match valido per la terza giornata di andata del campionato di Serie C girone C. Gli azzurrostellati sono reduci dal primo successo stagionale, coinciso con l'esordio tra le mura amiche: gli uomini di mister Erra hanno superato con il risultato di 2-0 il Monopoli dell'ormai ex Giorgio Roselli, che ha pagato a caro prezzo la debacle del Torre. Nell'occasione una ...

Diretta Sicula Leonzio Paganese/ Streaming video tv : sfida equilibrata - Serie C - : Diretta Sicula Leonzio-Paganese. Streaming video e tv, quote e risultato live del match della terza giornata del campionato di serie C nel girone C

Serie C - rinviata Teramo-Sicula Leonzio : tutte le altre modifiche : Si pensa già alla seconda giornata del campionato di Serie C. La gara Teramo-Sicula Leonzio, valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2019-2020, in programma inizialmente domenica 1° settembre alle 15, è stata rinviata a data da destinarsi, la comunicazione è arrivata direttamente dalla Lega Pro. La gara Paganese-Monopoli sarà giocata sabato 31 agosto alle 17.30 e non più, come comunicato in precedenza, alle 20.45. – ...