Salvini crede nella vittoria in Umbria e Emilia Il M5s teme la soglia del 10% 

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) A due giorni dalla chiusura della campagna elettorale in, Matteopunta a usare un eventuale successo income trampolino per il lancio della personale 'road map' che vorrebbe lo riportasse al governo nazionale. Mentre, nel Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio tenta di puntellare la Regione, con presenze crescenti, sue e dei dirigenti pentastellati, ad arginare i timori di una discesa dei consensi, per il M5s, sotto il 10%, in un voto che sarà il primo banco di prova per l'alleanza, traslata a livello regionale, con il Pd. Il capo politico del M5s chiuderà la campagna a Perugia, venerdì sera, dove ha spostato il comizio in origine previsto a Terni (salta quindi il duello ternano con, checittadina terrà il comizio conclusivo). Presenza quasi capillare in quest'ultima settimana di campagna elettorale per Giorgia Meloni e anche per Silvio ...

matteosalvinimi : #Fontana: Ringrazio Matteo Salvini, i nostri sindaci e tutti i presenti. Voi rappresentate l'Italia che crede ancor… - La7tv : #lariachetira @AlessiaMorani (PD): 'Trovo ipocrita che i paladini della famiglia tradizionale siano #Salvini e… - Ketty57664851 : RT @sabrimaggioni: Povera illusa la sig.ra #Cirinnà: crede che su #Twitter siano bot e account falsi quelli che ritwittano @matteosalvinimi… -