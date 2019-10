Il modding su Android 10 rallenta a causa di un intoppo

Xiaomi Mi Mix 2 - 2S e Mi A2 ricevono Android 10 grazie al modding : Le ROM LineageOS 17 e Pixel3 basate su Android 10 sono approdate anche su Xiaomi Mi Mix 2, 2S e Mi A2: i bug non ci sono oppure sono facilmente risolvibili, ma la cautela deve essere l'ultima a morire. L'articolo Xiaomi Mi Mix 2, 2S e Mi A2 ricevono Android 10 grazie al modding proviene da Tutto Android .

Android 10 : ecco dei problemi - novità per il modding e nuove funzionalità : Google rende difficile la sincronizzazione degli appunti fra Android e PC, ma aggiunte la possibilità di cambiare animazione d'avvio e un'opzione per sfogliare rapidamente le proprie carte associate a Google Pay. L'articolo Android 10: ecco dei problemi, novità per il modding e nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.