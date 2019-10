Hamilton | “Voglia di mollare tutto? Sono umano”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) "Il messaggio sulumano e ho degli alti e bassi, non ho cercato di dire chissà cosa con quel post su Instagram. In quel momento non provavo le migliori sensazioni e magari non tutti lo hanno capito, ma ho avuto un grande sostegno dai fan". Il pilota della Mercedes, Lewis, spiega così il suo post su Instagram nel quale annunciava di avere voglia di. "Ora torno in macchina per questo GP e lo faccio con ottimismo in un momento in cui stanno accadendo molte cose nella mia vita -aggiungein conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gp del Messico-. Oraconcentrato su queste 4 gare, poi penseremo anche ai piani per il futuro".Lewisha un rapporto speciale col Messico. Qui ha conquistato i suoi ultimi due titoli mondiali, e domenica potrebbe riuscirci per la terza volta consecutiva. In occasione del 16/o Gp del ...

