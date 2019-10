Finisce l' era Draghi | l' ultimo aiuto all' Italia che ora è più sola

Ravenna - nella rete Finisce un’enorme tartaruga liuto : soccorso e liberato il rarissimo esemplare : È finita accidentalmente nella rete di un peschereccio al largo di Cesenatico. Una tartaruga liuto di circa 250 kg, la specie più grande al mondo, è stata soccorsa, visitata dagli esperti della Fondazione Cetacea di Riccione e dai veterinari e successivamente liberata. La presenza dell’esemplare è particolarmente insolita nel Mar Adriatico. Video Fondazione Cetacea L'articolo Ravenna, nella rete finisce un’enorme tartaruga liuto: ...

Un posto al sole anticipazioni settimanali all'1 novembre : Diego Finisce in galera : Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ovviamente incentrate sulla storyline che vede Diego indagato per il tentato omicidio dell'avvocato Aldo Leone. Il giovane Giordano verrà arrestato e si affiderà alla difesa dei ragazzi dello studio Navarra. La sua situazione sembrerà decisamente disperata ma poi inizierà a ricordare alcuni dettagli che potrebbero gettare nuovi luci sull'intera vicenda. Di seguito le anticipazioni settimanali di ...

“Che schifo”. Francesca Fialdini Finisce nella bufera. Delirio durante ‘Da noi… a ruota libera’ : Come un fulmine a ciel sereno, giunge Maurizio Gasparri un pesantissimo attacco a Francesca Fialdini, perpetrato in una serie di tweet che hanno ovviamente lasciato basiti molti commentatori, indignati per i toni e modi utilizzati all’indirizzo della conduttrice di Raiuno. Il senatore di Forza Italia non ha gradito l’intervista della giornalista al sindaco di Roma, Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Francesca Fialdini? Una “corista ...

VIDEO Valentino Rossi - la caduta nel GP del Giappone 2019 : il Dottore Finisce a terra mentre era 11° : Valentino Rossi chiude nella maniera peggiore il suo Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Dopo la partenza in decima posizione, il “Dottore” è finito subito in 14esima, salvo poi lottare con le unghie e con i denti per provare ad entrare nella top ten. Dopo una sofferta battaglia con Danilo Petrucci, il pilota di Tavullia è caduto, finendo nella sabbia di curva 1. Un Gran Premio di Motegi davvero da cancellare per il ...

La tripla fotocamera di OnePlus 7T Finisce sul banco degli imputati nel durability test (video) : OnePlus 7T finisce tra le grinfie di JerryRigEverything per il consueto durability test. Che poteva senz'altro andar meglio. Ecco il video L'articolo La tripla fotocamera di OnePlus 7T finisce sul banco degli imputati nel durability test (video) proviene da TuttoAndroid.

Un liberale sulla difensiva Finisce stropicciato. L’ultima sfida di Trudeau : Obama ha fatto un endorsement sfacciatissimo a Justin Trudeau celebrando la forza della leadership progressista (e quindi anche un po’ se stesso) e qualcuno ha detto: che atto inusuale, che impudenza, che ingerenza. Sì, ingerenza: siamo alle prese con un presidente americano che congela aiuti milita

Star di "Desperate Housewives" Finisce dietro le sbarre - ma il suo carcere sembra una spa : Tutti la conoscono come Lynette della serie tv Desperate Housewives, ma oggi Felicity Huffman si trova ad affrontare una condanna per corruzione da scontare in carcere (rigorosamente “di lusso”). L’attrice, condannata a due settimane i prigione per aver pagato una tangente di 15mila dollari per falsificare la prova d’ammissione della figlia al college, si trova nell’Istituto Correzionale Federale che, situato ...

“Vergogna”. Bufera su ‘La Vita in diretta’ : Alberto Matano Finisce alla strette : Ascoltatori arrabbiati e conduttori alle strette. Succede nell’ultima punta di ‘La Vita in diretta’, il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. È bastato poco per creare un pandemonio che in rete è andato avanti per diverse ore. Tutto è partito dalla storia di Queralt Badalamenti una giovane attrice che ha ricevuto dei complimenti sulle sue gambe mentre viaggiava a bordo di un mezzo pubblico. Gli apprezzamenti non le sono ...

Diretta/ Torino Fiorentina Primavera - risultato 1-1 - streaming : Finisce in parità : Diretta Torino Fiorentina Primavera streaming tv: risultato live del match per la quarta giornata del campionato Primavera 1.

Chef Rubio Finisce per insultare pure la polizia : "Trieste? Non mi sento sicuro". Giorgia Meloni : "Miserabile" : "Io non mi sento sicuro in mano vostra". Se Chef Rubio voleva difendere i due poliziotti morti in una sparatoria in Questura a Trieste, per mano di un dominicano, non ha centrato l'obiettivo. Il celebre Chef-star della tv, che spesso si concede sproloqui politici e insulti a viso aperto (specie cont

Alla Bce Finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “Draghi, Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

Imprevisto a Stasera tutto è possibile : Stefano Finisce nella stanza inclinata : Stasera tutto è possibile: l’inizio è epico. Biagio Izzo “da infarto”. Stefano De Martino finisce nella stanza inclinata per un Imprevisto La puntata di questa sera di Stasera tutto è possibile è iniziata in modo spumeggiante. Se seguite assiduamente questo programma, saprete sicuramente che ogni appuntamento è dedicato ad un tema e quello di Stasera […] L'articolo Imprevisto a Stasera tutto è possibile: Stefano finisce ...

Striscia - Brumotti picchiato in strada a Pescara. Un operatore Finisce in ospedale : Il blitz giornalistico dell'inviato di Striscia La Notizia nel cosiddetto 'Ferro di Cavallo', il quartiere più caldo di Pescara, è stato segnato da momenti di forte tensione. Nella zona era in corso un'operazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo, che hanno arrestato una donna di etnia rom trovata in possesso di droga. E alla fine è arrivata la polizia.Continua a leggere

L’Inter ci mette una pezza sul finale : l’esordio in Champions non soddisfa i nerazzurri - con lo Slavia Praga Finisce 1-1 : Barella ci mette una pezza solo sul finale: l’Inter pareggia nella prima di Champions League. 1-1 con lo Slavia Praga Dopo un inizio super in campionato, che la vede in vetta alla classifica, l’Inter non riesce a sorridere anche in Champions League. L’esordio nerazzurro nella prestigiosa competizione europea non è infatti stato dei migliori. Al San Siro la squadra di Conte non è riuscita ad imporsi sullo Slavia Praga, ...