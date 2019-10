Ecco i primi 20 minuti dell' attesissimo Call of Duty | Modern Warfare

Autostrade - maxi piano di assunzioni : Ecco i primi 65 di 423 nuovi posti di lavoro : Una prima tranche di assunzioni sarà effettuata da Autostrade per l'Italia entro il primo trimestre 2020. Tutti i dettagli...

Ecco i primi scienziati dello Human Technopole : Sono stati selezionati i primi sette scienziati che lavoreranno all’interno di Human Technopole. Saranno loro ad avviare le attività dei centri di ricerca dedicati alla genomica, alla biologia computazionale, alla neurogenomica e alla biologia strutturale. Ad annunciarlo, in una nota, è lo stesso istituto per le scienze della vita. Continua così a prendere forma la realtà che occuperà una parte degli spazi di Expo Milano 2015. A guidare ...

Ecco i primi due scatti di prova della fotocamera da 108 megapixel di Xiaomi Mi MIX Alpha : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli annunciati nel corso del 2019, merito del suo design assolutamente fuori dal comune. Tra i punti di forza di tale device e sui quali si è soffermato molto il produttore vi è anche il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 108 megapixel e nelle scorse ore su Weibo sono stati pubblicati i primi scatti di prova realizzati con lo ...

Brain Training sta per arrivare su Nintendo Switch - Ecco i primi trailer : Presto gli amanti dei puzzle potranno mettere le mani sul nuovo capitolo di Brain Training, in arrivo questa volta su Nintendo Switch. Attualmente il gioco ha una data di uscita per il mercato giapponese, ovvero il 27 dicembre. In base ai trailer pubblicati recentemente il gioco avrà due tipi di supporto, orizzontale e verticale, oltre che una modalità multiplayer.I Joy-Con potranno essere utilizzati per rilevare il numero di dita che ...

Apri Spotify e non conosci nessuno dei nomi ai primi posti delle classifiche? Ecco perché - se hai tra i 30 e i 40 anni - è una cosa sana : Se avete più di trent’anni, Aprite la playlist con la classifica dei brani più ascoltati su una qualsiasi piattaforma di streaming musicale, in un giorno qualsiasi della settimana. Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, scegliete voi. Farete fatica a riconoscere nomi famigliari, e che starete pensando a qualcosa come “Ma chi è questo?!”. Tranquilli. Non siete diventati vecchi (perlomeno, non così vecchi). La colpa è della tecnologia. Musica e ...

Ecco i primi danni dei porti aperti : sbarcati 216 migranti in un weekend : Gianni Carotenuto Nel giro di 24 ore, tra sabato e domenica, sulle coste italiane sono arrivati più di 200 migranti: 176 a Lampedusa e 40 sulle coste del Sulcis, in Sardegna. Tutti "sbarchi fantasma". Salvini: "Al governo incapaci, venduti o complici?" Tra sabato e domenica, più di 200 migranti sono sbarcati sulle coste italiane, 176 a Lampedusa e 40 sulle coste del Sulcis, in Sardegna: un totale di 216 persone. Tutte arrivate sulle ...

Fabrizio Corona provato in carcere : Ecco i primi scatti da San Vittore (FOTO) : A mostrare le immagini è Barbara d'Urso a 'Live', nella puntata in onda domenica 22 settembre 2019. ecco alcune...

Peacock è il nome del servizio streaming Universal – Ecco i primi originali : Peacock è il nome del servizio streaming Universal/Comcast che debutterà a aprile 2020 negli Stati Uniti. Ecco le prime serie tv originali. Restava solo un servizio streaming che doveva annunciare il suo nome, ossia quello di Universal, già annunciato da mesi, ma di cui si sapeva veramente poco. Da oggi conosciamo il nome, che sarà Peacock, che significa “pavone”, in omaggio al famoso logo di NBC che rappresenta una coda di pavone ...

Come sta andando Huawei? Ecco quanto ha guadagnato nei primi sei mesi del 2019 : Huawei ha reso noto che la sua divisione smartphone ha fatto registrare un profitto di 1,55 miliardi di dollari nella prima metà del 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Come sta andando Huawei? Ecco quanto ha guadagnato nei primi sei mesi del 2019 proviene da TuttoAndroid.

La storia si ripete : Google Pixel 4 XL svelato dai primi hands-on su YouTube. Ecco i due video : Un anno fa video come questi erano di dominio pubblico già da un po'. Con i Google Pixel 4 sembra di riavvolgere il nastro, solo in differita L'articolo La storia si ripete: Google Pixel 4 XL svelato dai primi hands-on su YouTube. Ecco i due video proviene da TuttoAndroid.

