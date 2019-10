Astronomia | aria di tempesta su Saturno

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il polo nord diè teatro di ben quattro tempeste di medie dimensioni. La scoperta è stata fatta da un gruppo di astronomi, grazie ai dati ottenuti dal telescopio spaziale Hubble e dall’Osservatorio di Calar Alto ed è stata pubblicata sull’ultimo numero di Nature Astronomy. Fino ad ora – spiega Global Science – gli scienziati sapevano che le tempeste che potevano formarsi nei cieli dierano piccole – fino a 2000 chilometri di diametro – o grandi, fino a 10 volte più estese delle altre. Questo nuovo quartetto di tempeste invece, vanta dimensioni pari a diverse migliaia di chilometri in larghezza nella regione polare settentrionale del pianeta. Le tempeste hanno anche durate diverse, dalle poche settimane fino a sette mesi e con molta probabilità, si formano negli strati più bassi, molto al di sotto della copertura nuvolosa del pianeta. Per poter conoscere in ...