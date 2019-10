Sicilia | Musumeci | ' a chi verrà dopo consegnerò Regione diversa'

Sicilia : Legambiente - 'da Musumeci messaggi ambigui su pianificazione paesaggistica' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Sulla pianificazione paesaggistica bisogna essere seri, rigorosi e responsabili". A dirlo è il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna che aggiunge: "Forse la preoccupazione degli ambientalisti nasce anche e soprattutto dagli ambigui messaggi che il preside

Sicilia : aperta camera ardente per Tusa - Musumeci 'avremo tomba per deporre un fiore' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Il ritorno finalmente a casa delle spoglie di Sebastiano Tusa costituisce una consolazione spirituale per quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene e per me, in particolare, che l’ho chiamato al ruolo di governo, condividendone ansie e speranze. Il Palazzo de

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci ‘da Ars parere politico’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – “La prima Commissione parlamentare dell’Ars può esprimere valutazioni di ordine politico sulle nomine proposte dal governo per gli Enti sottoposti a vigilanza?”. A chiedere un parere legale sulla questione, dandone comunicazione al presidente dell’Ars Gianfranco Miccicchè, è il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Sul tavolo i nomi proposti dal governo per la guida ...

Sicilia - la Regione punta sui cavalli : il presidente Musumeci spende mezzo milione per portare l’equitazione nella sua Militello : Il governo della Regione Siciliana punta sui cavalli. Lo fa riportando nell’Isola la Coppa degli assi, una manifestazione internazionale di salto ad ostacoli che per trentadue anni si era svolta a Palermo. Fino al 2011: poi la coppa aveva “traslocato” in Veneto. E da lì torna adesso in Sicilia: la prossima edizione, infatti, si terrà nei prossimi giorni nella tenuta di Ambelia, nel territorio di Militello Val di Catania. Il paese, in ...

Sicilia - Musumeci : “Troppi ritardi nella bonifica della rada di Augusta” : “Con la salute umana non si scherza. Non possiamo piu’ permetterci di indugiare sulla definitiva bonifica della rada di Augusta. Da troppo tempo, pur conoscendo lo stato di inquinamento, che rappresenta un serio problema anche per la fauna ittica, non si e’ ancora intervenuti”. Lo ha affermato il governatore della Sicilia Nello Musumeci durante una riunione sul tema, da lui convocata e presieduta, nel Palazzo della ...

Sicilia : Musumeci - ‘anche nell’isola un grande salone nautico’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Palermo ha tutte le caratteristiche per poter puntare sul turismo nautico. Sono stato al salone nautico di Genova e ho chiesto la collaborazione per realizzare in Sicilia un grande salone nautico. C’è grande disponibilità, dobbiamo individuare quale struttura portuale”. Così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a margine dell’inaugurazione del porticciolo di ...

Sicilia : Musumeci - ‘104 mln per isole minori - prossima estate stazioni marittime’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “La Regione Sicilia ha già impegnato, e quasi completamente speso, 104 milioni di euro per le infrastrutture portuali delle isole minori. Abbiamo predisposto interventi per il consolidamento dei moli e, la novità, la realizzazione di altrettante stazioni marittime. Stiamo lavorando perché dalla prossima estate anche i porti minori possano essere attrezzati con stazioni marittime”. Lo ha ...