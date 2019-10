Piogge torrenziali nel nordest della Spagna | un morto e 4 dispersi in Catalogna VIDEO

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : Piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : Piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Incendi boschivi in Bolivia : le Piogge torrenziali aiutano a contenere i roghi : In Bolivia le piogge torrenziali hanno contribuito a estinguere gli Incendi boschivi che negli ultimi mesi hanno devastato milioni di ettari di terreno: lo hanno riferito le autorità locali, come riportato dalla BBC online. “Ha piovuto in tutta Chiquitania e il nostro satellite non mostra più Incendi boschivi attivi“, ha riferito un responsabile provinciale di Santa Cruz. Il Ministro dell’Ambiente della provincia di Santa Cruz ...

La tempesta Imelda investe il Texas con Piogge torrenziali : Houston sommersa - un morto : La tempesta Imelda ha colpito il Texas nelle scorse ore, con piogge torrenziali: Houston è sommersa dall’acqua, oltre mille persone sono state soccorse nella capitale mondiale dell’energia dove il livello dell’acqua in alcune zone ha superato il metro. Un uomo è morto in ospedale dopo essere stato estratto dalla sua auto travolta dall’acqua. Secondo il National Weather Service di Houston, Imelda è la 7ª peggiore tempesta ...

Piogge torrenziali in Norvegia : fiumi in piena - un centinaio di pecore spazzate via : La Norvegia centrale è stata colpita da forti Piogge, che hanno determinato un innalzamento del livello dei corsi d’acqua: un centinaio di pecore sono state spazzate via da un fiume in piena, ha comunicato la polizia norvegese, aggiungendo che circa 25 case e una casa di riposo sono rimaste isolate a causa delle esondazioni. “I pompieri e la polizia stanno attualmente cercando di salvare le pecore bloccate tra l’acqua e la ...

Piogge torrenziali e inondazioni - si contano tre morti in Spagna : L'articolo Piogge torrenziali e inondazioni, si contano tre morti in Spagna proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a causa di Piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni meteo. Rischio Piogge torrenziali su Monza! Prove libere e gara bagnate? : La Formula 1 si addentra nel profondo del weekend del GP d’Italia 2019 già da oggi visto che inizieranno a Milano i feseggiamenti per i 90 anni della Ferrari. Alle ore 17.00 in piazza Duomo i calorosissimi tifosi potranno vedere gratuitamente da vicino le vetture di questo ultimo decennio di corse e soprattutto moltissimi ex piloti della storia della Rossa oltre a Charles Leclerc e Sebastian Vettel. C’è enorme attesa verso il Gran ...

Maltempo Giappone - massima allerta per le alluvioni : due vittime per le Piogge torrenziali - dispersi e evacuazioni : Continua il Maltempo nel Giappone Occidentale dove le piogge torrenziali sono proseguite per tutta la giornata di ieri, causando una seconda vittima e un disperso, migliaia le persone evacuate e diversi fiumi esondati. Le precipitazioni sono state definite “senza precedenti“ per quell’area del Giappone già tendenti a questa tipologia di fenomeni atmosferici. Un autista la cui auto è stata trascinata dalle acque ha perso la vita ...

Piogge torrenziali e inondazioni in Giappone - ordine di evacuazione per 870mila di persone : Le violente Piogge torrenziali che stanno tempestando il sud ovest del Giappone hanno spinto le autorità locali a emanare un ordine di evacuazione per circa 870mila di persone nelle prefetture di Saga, Fukuoka e Nagasaki. Il portavoce del governo ha invitato gli abitanti delle zone colpite dalle Piogge torrenziali a rispettare l'ordine di evacuazione per "proteggere le loro vite".Continua a leggere

Giappone : Piogge torrenziali provocano oltre 800 mila evacuati : piogge torrenziali hanno colpito negli ultimi giorni l'area sud-occidentale del Giappone, provocando ingenti danni e anche una vittima. Le autorità Giapponesi hanno dato ordine di evacuare circa...