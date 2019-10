La Serie A femminile sbarca su TIMVision

Pallavolo – Serie A1 femminile : domani l’anticipo della 10ª giornata tra il Bisonte e l’Igor Gorgonzola : Campionato di Serie A1 femminile: mercoledì alle 20.30 l’anticipo della 10ª giornata tra Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara Dopo l’Imoco Volley Conegliano, anche l’Igor Gorgonzola Novara anticipa il proprio match della 10^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile. Esattamente come le pantere gialloblù, infatti, le azzurre di Massimo Barbolini saranno impegnate dal 3 all’8 dicembre in Cina per la ...

TIMVISION Title Sponsor Serie A Femminile : trasmetterà tutte le gare del campionato : TIMVISION e FIGC rafforzano la loro partnership ampliando l’offerta sportiva di contenuti della TV di TIM e allargano la Sponsorizzazione al calcio Femminile. Grazie a questo accordo, TIMVISION diventa Title Sponsor del campionato di Serie A Femminile e delle principali competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC per la corrente e la prossima stagione: oltre al massimo campionato, anche la Coppa Italia e la ...

Calcio femminile - il campionato di Serie A sarà trasmesso da TIM Vision. Gabriele Gravina : “Accesso gratuito a tutti i tesserati” : La Serie A di Calcio femminile sarà fruibile su TIM Vision e sarà gratuita per tutti i tesserati FIGC: il numero uno del Calcio italiano, Gabriele Gravina ha annunciato l’accordo stamane all’ANSA. Di seguito le dichiarazioni del presidente della FIGC all’agenzia di stampa. Così Gravina all’ANSA: “Oggi lanciamo per la prima volta, grazie a TimVision, una piattaforma altamente tecnologica che ci consentirà di dare ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Giugliano e Girelli creative e ispirate : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 4° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Visione di gioco, colpi di tacco, sombrero e inzuccata di testa letale. Tutto il repertorio sciorinato dalla bianconera nel “Derby ...

Volley femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Battaglia ad alta quota a Novara tra Chirichella e Mingardi : seconda giornata piena di sorprese in Serie A1 femminile ma anche zeppa di belle prestazioni delle giocatrici italiane che si sono messe in luce con prove di grande spessore. Su tutte Camilla Mingardi e Cristina Chirichella che si sono date Battaglia in doppia cifra nella sfida vinta da Brescia sul campo di Novara. LE migliori italiane della seconda giornata IN Serie A1 CRISTINA Chirichella: Che partita per il centrale azzurro! Il dato che salta ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Imoco già in fuga - i risultati della seconda giornata di campionato : Tris Imoco, Brescia sorprende la Igor ed è seconda insieme al Bisonte che passa a Caserta. Primo successo per UYBA, Saugella ed èpiù Pomì Imoco Volley Conegliano in fuga e il resto del plotone a inseguire. Sole due giornate di campionato di Serie A1 Femminile e le pantere hanno già scavato un solco significativo in testa alla classifica: complice la partita in più già giocata rispetto a tutte le altre, il terzo 3-0 consecutivo – oggi ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina a Schio nel big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...

Pallamano femminile - Serie A 2019-2020 : cade Mestrino - quattro squadre in vetta alla classifica : Quinta giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019-2020, che ci consegna un grande equilibrio in vetta alla classifica, dove la Alì-Best Espresso Mestrino cade per la prima volta in stagione, e lo fa rovinosamente, cedendo nel derby contro la Mechanic System Oderzo per 27-18, venendo raggiunta proprio da Arasay Duran e compagne, ma non solo. Successo, seppur sofferto, anche per le campionesse d’Italia in carica della Jomi ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : vittoria in trasferta per il Club Italia Crai - le azzurre stendono 3-2 Cutrofiano : Grande prestazione delle ragazze di coach Bellano, che si impongono al quinto set grazie ad un’importante rimonta Il Club Italia Crai conquista una nuova vittoria in trasferta. Finisce 2-3 (21-25, 25-20, 25-21, 27-29, 14-16) a favore delle azzurrine la sfida con Cuore di Mamma Cutrofiano, disputata in occasione della terza giornata di andata del Campionato di Serie A2 Femminile. Per l’avvio del match il tecnico federale Massimo ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della terza giornata. Nette vittorie per Villorba e Valsugana - cade Colorno : Va in archivio la terza giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Valsugana, mentre il Colorno cade in casa della Capitolina. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, in fuga Pavia e Belve Neroverdi. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Arredissima Villorba v Red Panthers Treviso ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : seconda giornata. Conegliano cerca la fuga - Novara crolla in casa - ok Firenze : Terza vittoria consecutiva in una settimana per Conegliano che espugna il campo di Filottrano con un netto 3-0 e conferma la propria imbattibilità nella Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le campionesse d’Italia guidano la classifica generale con 9 punti al termine della seconda giornata di campionato (hanno già anticipato un incontro di dicembre visto che saranno impegnate nel Mondiale per Club), oggi le Pantere hanno dominato il ...

VIDEO Inter-Juventus 0-3 - Serie A calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Le bianconere vincono il derby d’Italia : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 3-0 nel posticipo della quarta giornata della Serie A di calcio femminile. Le bianconere hanno conquistato il primo derby d’Italia in rosa, a decidere la contesa sono state le reti di Martina Rosucci al 23′, di Cristiana Girelli al 30′ e di Valentina Cernoia al 90′. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Inter-Juventus 0-3. VIDEO highlights ...