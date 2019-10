Disney+ non lascia scampo | funzionerà solamente con la certificazione giusta

Occhi aperti e sangue freddo : non fatevi ingannare dalla truffa relativa a Disney+ : Una nuova truffa prende di mira gli utenti italiani interessanti a Disney+ , il nuovo servizio di streaming che deve ancora arrivare in Italia L'articolo Occhi aperti e sangue freddo : non fatevi ingannare dalla truffa relativa a Disney+ proviene da TuttoAndroid.

L'app Disney+ è arrivata su Android - ma non ancora in Italia : L'app Disney+ è sbarcata nel Google Play Store, ma non è ancora possibile installarla, in quanto è un'esclusiva riservata ai Paesi Bassi per i prossimi due mesi. Dalle immagini che vediamo nel Play Store, l'app Disney+ non è differente da qualsiasi app di streaming multimediale e presenta un layout simile a Netflix.