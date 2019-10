Sono state trovate due portaerei giapponesi affondate nella battaglia delle Midway

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si Sono lasciate? Megghi Galo : "Come fanno a lasciarsi se non Sono mai state insieme!" (Video) : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, è stata intervistata nuovamente da Barbara D'Urso, durante la puntata andata in onda oggi di Pomeriggio Cinque, per commentare le ultime novità riguardanti la relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo che sarebbe già giunta al termine.Megghi, ormai ex amica di Giorgia Caldarulo, ha commentato la novità con un po' di sarcasmo, annunciando anche nuovi sviluppi riguardanti la vicenda delle ...

“Sono un terrone che vive a Milano. Meridionali che state qui - non vi sopporto”. Il video di ‘This is Racism’ che fa riflettere : “Sono un terrone, un terrone orgoglioso e fiero che vive a Milano. Qui mi sono laureato e sono rimasto. Ma c’è una cosa che mi sta proprio sul cazzo: il comportamento di certi Meridionali che vivono qui. E che si lamentano”. Dopo il grande successo del video sul razzismo, interpretato da Andrea Pennacchi nei panni di un imprenditore veneto che sfotte i Meridionali e il loro sostegno a Matteo Salvini, This is racism ha ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ 'Le cose Sono state complicate poi...' - Verissimo - : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 19 ottobre 2019 condotta da Silvia Toffanin su Canale 5.

Sconcerti : ”De Laurentiis? Non Sono state frasi inappropriate” : Sconcerti su De Laurentiis: se un presidente ritiene che ci siano le possibilità di intervenire sulla squadra, deve farlo Mario Sconcerti è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio per parlare del prossimo turno di campionato e delle sfogo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Queste le parole del Direttore: Sullo sfogo di Adl “Se un presidente ritiene che ci siano le possibilità di intervenire sulla squadra, ...

Sette persone - tra cui l’autore televisivo Casimiro Lieto - Sono state arrestate per un’indagine per corruzione nella Commissione Tributaria di Salerno : Sette persone, tra cui l’autore televisivo Casimiro Lieto, sono state arrestate per un’indagine per corruzione nella Commissione Tributaria di Salerno. Tra le persone arrestate ci sono anche giudici e imprenditori, accusati di scambi di scambi di favori per controllare alcune

Mercoledì 5 persone Sono state uccise in Kashmir - il numero più alto da quando l’India gli ha revocato l’autonomia : Mercoledì cinque persone sono state uccise in Kashmir: è stata la giornata con il numero più alto di morti da quando, il 5 agosto scorso, l’India aveva revocato lo “status speciale” garantito al Kashmir dagli anni Cinquanta. Le persone uccise

In Indonesia Sono state arrestate 36 persone sospettate di essere miliziani islamisti in vista della cerimonia di giuramento presidenziale : L’unità antiterrorismo dell’Indonesia ha arrestato 36 persone sospettate di essere miliziani islamisti radicali in otto provincie diverse del paese. Il risultato dell’operazione, durata 24 ore, è stato presentato dal portavoce della polizia nazionale. È stata condotta in vista della cerimonia

337 persone in 38 paesi Sono state arrestate in relazione a un grosso sito di pornografia infantile del dark web : Più di 300 persone sono state arrestate in 38 paesi in relazione a uno di “Welcome to Video”, uno più grandi «siti online per l’acquisto di pornografia infantile nel dark web» del mondo, che era stato chiuso l’anno scorso. Lo ha

Sei persone Sono state arrestate per i cori razzisti durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra : La polizia bulgara ha arrestato sei persone per i cori razzisti del pubblico durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra, giocata nello stadio Vasil Levski di Sofia. BBC scrive che la polizia ha identificato altre nove persone su cui

Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone Sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

Due donne accusate di aver provato a fare esplodere un’autobomba vicino a Notre-Dame Sono state condannate a 25 e 30 anni di prigione : Due donne accusate di aver provato a fare esplodere un’autobomba vicino alla cattedrale di Notre-Dame, Parigi, il 3 settembre 2016, sono state condannate a 25 e 30 anni di prigione. Ornella Gilligmann, 32 anni, e Inès Madan, 22 anni, sono

Manovra - Conte : “Iva non sarà rimodulata - Anzi Sono state trovate ulteriori risorse” : “L’Iva non sarà rimodulata, Anzi: la bella notizia è che abbiamo trovato ulteriori risorse”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Avellino alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrà definire la bozza del testo della Legge di Bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. L'articolo Manovra, Conte: “Iva non sarà rimodulata, Anzi sono state trovate ulteriori risorse” proviene ...

Russiagate - Conte : “Sono state scritte fesserie - le spazzerò via. Non ne parlo qui perché ho un impegno istituzionale verso il Copasir” : ”Tutto questo clamore mediatico” sul Russiagate, ”non ne parlo qui perché ho un impegno istituzionale verso il Copasir. Sono state scritte fesserie, le spazzerò vie“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato insieme a Luigi Di Maio a Italia 5 stelle. “Ma attenzione, non scherziamo su questo: con tutti gli uomini e le donne della nostra intelligence che lavorano giorno e notte per la nostra sicurezza non è ...