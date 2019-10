Palozzi | da Raggi nulla cosmico su società partecipate

Palozzi : Raggi si deve dimettere - grave avere problemi a Furio Camillo : Roma – Adriano Palozzi, cofondatore del partito Cambiamo nonché consigliere regionale del Lazio, si è espresso in merito alla chiusura della fermata metro Furio Camillo. “Ha proprio ragione la Raggi quando dice in pompa magna che la giunta grillina sta provando a incrementare il trasporto pubblico di Roma. Per esempio, aumentano disagi e disservizi. E sono puntualissimi tutti giorni. Come oggi alla stazione della linea A Furio Camillo, ...

Palozzi-Ciacciarelli : su ambulanti Raggi-Zingaretti due facce stessa medaglia : Roma – “Vogliamo rivolgere la nostra vicinanza agli ambulanti oggi in protesta in Consiglio regionale del Lazio contro il nuovo Testo unico del commercio. Un provvedimento che, a nostro giudizio, penalizza la categoria, non assicurando le necessarie forme di tutela e sviluppo alla categoria, soprattutto nel punto in cui si assegna ai Comuni qualsiasi decisione sul commercio in area pubblica. Insomma, dopo la Raggi a Roma, pure Zingaretti ...

Palozzi : modus operandi Raggi intollerabile - logica dello ‘yes man’ fa male ad azienda : Roma – “Un altro Cda Ama salta e lascia la sede di Calderon de la Barca. Il consiglio di amministrazione, infatti, ha formalizzato oggi le dimissioni dalla municipalizzata dei rifiuti, ormai in rotta di collisione con il Campidoglio grillino per il bilancio 2017 di Ama, che non riesce ad essere approvato. In azienda, purtroppo, sta andando in scena uno spettacolo surreale con la Raggi che nomina sistematicamente nuove governance, ...

Palozzi : su servizi sonora bocciatura per Raggi : Roma – “sonora bocciatura per la sindaca Raggi in tema di servizi pubblici. Oggi c’è stata la presentazione dei risultati dell’indagine sulla “Qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma 2019”, giunta alla dodicesima edizione. Indagine, nella quale i cittadini romani sostanzialmente bocciano le prestazioni pubbliche, fornite dal Campidoglio: dai rifiuti ai trasporti fino ad arrivare al decoro urbano, è davvero una ...

Palozzi : assoluta condanna per aggressione autista bus - da Raggi basta parole : Roma – “assoluta condanna per l’aggressione, avvenuta ieri sera in via Appia, nei confronti di un autista, a cui esprimo tutta la mia vicinanza personale. È necessario che le autorità competenti, in primis l’impalpabile management di Atac e l’aleatorio sindaco Raggi, lavorino con maggior vigore per restituire un servizio dignitoso alle migliaia di pendolari. Partendo innanzitutto dalla sicurezza: episodi come quello di oggi dimostrano che ...

Palozzi : nuovo rimpasto Raggi ma sempre giunta di incapaci : Roma – “Un altro rimpasto, l’ennesimo, in arrivo per il Campidoglio pentastellato, a dimostrazione che competenza istituzionale e continuità amministrativa sono due concetti totalmente sconosciuti a Virginia Raggi, vero e proprio sindaco fantasma alla guida di una amministrazione allo sbando più totale. Nuovi personaggi e vecchie conoscenze messe sulla poltrona per equilibri politici tutti interni al Movimento? Fatto sta che la Capitale ...

Palozzi : report Ama testimonia inefficienza Raggi : Roma – “Raccolta differenziata a Roma, il fallimento del Campidoglio grillino. Il report, stilato da Ama e inviato alla Regione Lazio, testimonia tutta l’inefficienza amministrativa della sindaca Raggi e della compagine grillina. I numeri, infatti, dicono che la produzione media di differenziata si posizionerà a fine anno intorno al 46%: dati allarmanti per la Capitale d’Italia, che peraltro continua a vivere situazioni ambientali di ...