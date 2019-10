MotoGP – Marquez rimane concentrato - ma in Australia i rivali spaventano Marc : “molti possono essere forti” : Marc Marquez pronto per una nuova sfida: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp hanno poco tempo per riposarsi prima di scendere nuovamente in pista: i campioni, dopo il Gp del Giappone, si sono subito messi in viatto per l’Australia, dove domenica si correrà una nuova gara. Reduce dalla vittoria a Motegi, che ha permesso alla Honda di festeggiare la vittoria del titolo ...

MotoGP - GP Australia 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Phillip Island. Primatista con 8 vittorie e 17 podi : Il Motomondiale sbarca in quel di Phillip Island per disputare il Gran Premio d’Australia 2019, diciassettesimo appuntamento della stagione e secondo atto del celebre trittico asiatico. Si preannuncia l’ennesima caccia al favorito Marc Marquez, sempre più intenzionato a fare bottino pieno fino a fine stagione per stabilire nuovi record fenomenali, mentre per i colori azzurri i riflettori saranno puntati specialmente su Valentino ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni meteo. La pioggia può rovinare il weekend a Phillip Island : Le previsioni meteo non sono delle migliori a Phillip Island per il weekend del 25-27 ottobre quando si correrà il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. C’è il concreto rischio di un’acquazzone in questa amena località dove siamo nel cuore della primavera e la possibilità di temporali e piovaschi è molto elevata. Si dovrebbe già partire in salita con delle prove libere su pista bagnata, a essere compromessa sembra ...

MotoGP - GP Australia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Phillip Island : Dopo il Gran Premio del Giappone di Motegi il Motomondiale prosegue senza soluzioni di continuità e si sposta in Australia per il Gran Premio di Phillip Island, 18esimo e terzultimo appuntamento del campionato. Siamo nel bel mezzo del trittico asiatico, per cui siamo nella fase clou per Moto2 e Moto3 che devono ancora assegnare i rispettivi titoli. IN TV — Il weekend del GP di Australia 2019 del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da ...

